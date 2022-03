Une étoile libère un faisceau de matière et d’antimatière observé par des astronomes

Un pulsar a émis un faisceau de matière et d’antimatière qui a été observé par l’observatoire de rayons X Chandra, relié à l’agence spatiale américaine (NASA), et il a une taille record : 64,37 trillions de kilomètres (km).

Une étoile qui s’est déjà effondrée s’appelle un pulsar, mais a une rotation incroyablement rapide et un champ magnétique puissant. Le faisceau a été découvert à l’origine en 2020, mais les astronomes n’ont pas été en mesure, à l’époque, de déterminer sa taille réelle car son point d’origine était en dehors de la portée des instruments de détection de Chandra.

« C’est spectaculaire qu’un pulsar de seulement 16 km de diamètre puisse créer une structure si grande que nous pouvons la voir à des milliers d’années-lumière », a déclaré Martijn de Vries de l’Université de Stanford à Palo Alto, en Californie. « A la même taille relative, si ce faisceau de matière et d’antimatière devait s’étendre de New York à Los Angeles, le pulsar serait environ 100 fois plus petit que le plus petit objet visible à l’œil nu. »

L’objet en question s’appelait « PSR J2030+4415” et tourne environ trois fois par seconde – plus vite que certains ventilateurs de plafond. Le faisceau qu’il émet, cependant, est ce qui peut aider dans de nombreuses études : dans la Voie lactée, nous avons une quantité étonnamment élevée de positrons – antimatière par rapport à l’électron.

La majeure partie de l’univers connu est constituée de matière, mais les scientifiques détectent tout le temps la présence d’antimatière en grande quantité, ce qui nous amène à nous demander d’où elle vient. Selon de Vries et son équipe, des pulsars comme « PSR J2030+4415 » pourraient être la réponse. Les positrons sont généralement dérivés de deux extrêmes : un spin élevé et une force magnétique élevée. Un pulsar a généralement les deux.

La combinaison de ces deux grandeurs conduit à l’accélération des particules et au rayonnement de haute énergie qui créent les paires d’électrons et de positrons. En gros, c’est comme si l’équation proposée par Albert Einstein dans la Théorie de la Relativité (E = mc²) était inversée. Là où Einstein propose de convertir la masse en énergie, ici, c’est l’énergie qui devient masse.)

Des informations complètes ont été publiées sur Journal astrophysique.

