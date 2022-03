Le petit ami de Kim Kardashian, le comédien va dans l’espace avec Blue Origin

Mercredi de la semaine prochaine (23), l’acteur Pete Davidson, petit ami de l’influenceuse numérique américaine et mondaine Kim Kardashian, fera partie de l’équipage du prochain vol spatial Blue Origin.

Vedette de l’émission « Saturday Night Live », l’humoriste et cinq autres personnes s’envoleront vers l’espace suborbital à bord du véhicule New Shepard, selon l’annonce faite ce lundi (14) par la société de Jeff Bezos.

Toujours selon le communiqué, le décollage aura lieu à 10h30 (GMT) depuis l’installation de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas. Toute personne intéressée peut suivre l’événement en direct sur la chaîne YouTube de l’entreprise.

Ce sera le quatrième vol spatial habité de Blue Origin et le 20e décollage du vaisseau spatial New Shepard dans le décompte global (ce qui explique le nom NS-20 de la mission).

Rejoindre Davidson sera l’homme d’affaires et investisseur Marty Allen ; le couple de philanthropes actifs Sharon Hagle et Marc Hagle ; l’entrepreneur et enseignant Jim Kitchen; et George Nield, président de Commercial Space Technologies, LLC.

De tous, Nield est le seul à avoir une longue histoire dans le domaine des vols spatiaux. Il a par exemple été administrateur associé de l’Office of Commercial Space Transport de la Federal Aviation Administration, et a également géré l’Office of Flight Integration pour le programme de navette spatiale de la NASA.

Blue Origin maintient la tradition d’emmener une célébrité sur chaque vol suborbital

Tout indique que le comédien se rend dans l’espace suborbital en tant qu’invité et non en tant que payeur. Dans le communiqué, le bureau de presse de Blue Origin a annoncé que l’acteur volerait aux côtés de « cinq clients » – mais n’a pas révélé le prix payé pour chaque siège.

L’équipage du NS-20 lance une tendance de Blue Origin, qui a lancé au moins une célébrité sur chacun de ses trois vols précédents.

Dans le premier, qui a décollé en juillet 2021, le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos lui-même, a volé avec trois autres personnes, dont le pionnier de l’aviation Wally Funk. Lors du deuxième vol, en octobre, l’acteur William Shatner, qui incarnait le célèbre capitaine Kirk, de la saga Star Trek, était présent. Et en décembre, le troisième vol a mis en vedette Michael Strahan, ancienne star de la NFL et actuel animateur de Good Morning America, parmi ses passagers.

