L’utilisation des rayons cosmiques peut révéler les secrets de la grande pyramide de Gizeh, en Égypte

Un nouveau balayage de rayons cosmiques ultra-puissant de la Grande Pyramide de Gizeh pourrait révéler ce qui se cache à l’intérieur de deux lacunes impénétrables dans la structure mystérieuse qui intrigue l’Égypte (et les scientifiques du monde entier) depuis plus de 4 500 ans.

La Grande Pyramide de Gizeh en Égypte contient deux lacunes qui sont un véritable mystère pour les archéologues. Image : Veronika Kovalenko –

Le plus grand des deux espaces est situé juste au-dessus de la plus grande des trois pyramides de Gizeh – un passage menant à ce qui pourrait être la chambre funéraire du pharaon Khufu – et mesure environ 30 mètres de long et 6 mètres de haut, selon les scans. La pyramide.

Selon les archéologues responsables de la nouvelle étude, publiée sur le serveur de prépresse arXiv, ils ne savent pas ce qu’ils y trouveront, mais ils espèrent comprendre sa fonction. La chambre funéraire cachée de Khufu est la possibilité la plus intéressante. Une hypothèse plus triviale est que la cavité a joué un certain rôle dans la construction de la pyramide.

De même, le deuxième vide, beaucoup plus petit, situé juste au-delà de la face nord de la pyramide, manque également d’un objectif très clair.

La Grande Pyramide de Gizeh est la seule merveille restante du monde antique

Construite pour le pharaon Khufu, dont le règne s’est étendu d’environ 2551 avant notre ère à 2528 avant notre ère, la Grande Pyramide de Gizeh est la plus grande jamais construite en Égypte et la seule merveille survivante du monde antique.

Pendant deux ans, le projet « Scan the Pyramids » a réalisé une série de scans qui ont analysé les muons – des particules cosmiques qui tombent régulièrement sur Terre – pour détecter d’éventuels vides. Ces analyses ont révélé les deux cavités en 2017.