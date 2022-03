Initialement prévu pour ce lundi (14), le lancement d’une mission commerciale de la startup privée Astra à Spaceflight Inc. a été reporté à mardi (15), et vous pouvez suivre le lancement de la fusée en temps réel.

En raison de la météo, cible maintenant demain, mardi 15 mars à 9h22 PDT pour l’Astra-1 @Spaceflightinc mission – Astra (@Astra) 14 mars 2022

Astra annonce, via Twitter, le report de la mission Astra-1 en raison du mauvais temps local.

Selon un communiqué publié par Astra, le vol du véhicule Rocket 3.3 est prévu à 13h22 (heure de Brasilia), pour être lancé depuis la plate-forme Astra sur l’île Kodiak, en Alaska. La diffusion débutera 45 minutes avant le compte à rebours, à partir de 12h37, sur le site internet de la startup et sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise.

Appelée Astra-1, la mission transportera du fret pour trois clients de Spaceflight Inc., la première d’un contrat de trois missions pour la société. « Nous recherchons continuellement des opportunités pour fournir à nos clients un accès à des options flexibles et fiables pour atteindre l’orbite », a déclaré Curt Blake, PDG et président de Spaceflight Inc. dans un rapport. « En élargissant notre portefeuille de partenaires de lancement pour inclure Astra, nous pouvons augmenter les opportunités de lancement offertes à nos clients. La volonté d’Astra d’explorer des solutions de lancement créatives et son dévouement commun à la réussite de ses clients en font un excellent partenaire. »