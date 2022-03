Des scientifiques découvrent trois planètes se formant autour d’une étoile binaire

Une enquête déjà acceptée pour publication par le Le Journal Astrophysiqueet disponible sur le serveur de préimpression arXiv, a découvert trois systèmes entiers de planètes s’élevant autour d’une étoile binaire.

Un système stellaire binaire situé à 980 années-lumière de la Terre pourrait fournir des données importantes sur la façon dont les planètes naissent dans ces environnements. Image : Artsiom P –

Surnommé SVS 13, le système stellaire binaire est à 980 années-lumière de la Terre, et selon les chercheurs, les structures de poussière complexes qui l’entourent éclairent la façon dont les systèmes planétaires sont nés dans ces environnements.

Étant donné qu’une grande partie des étoiles sont liées dans plusieurs systèmes stellaires, cela a des implications pour la compréhension de la formation et de l’évolution des planètes. « Nos résultats ont révélé que chaque étoile est entourée d’un disque de gaz et de poussière et qu’en plus, un disque plus grand se forme autour des deux étoiles », explique l’astronome Ana Karla Díaz-Rodríguez, de l’Instituto de Astrofísica d’Andalousie (IAA -CSIC), en Espagne, et l’Alma Regional Center, de l’Université de Manchester, au Royaume-Uni.

« Ce disque externe montre une structure en spirale qui alimente en matière les disques individuels, et dans chacun d’eux, des systèmes planétaires pourraient se former à l’avenir. C’est une preuve évidente de la présence de disques autour des deux étoiles et de l’existence d’un disque commun dans un système binaire », a révélé Ana Karla.

Le processus de formation des planètes commun aux étoiles uniques est observé pour la première fois dans un système binaire

Les étoiles naissent de liaisons denses dans des nuages ​​de gaz moléculaire flottant dans l’espace. Dans les bonnes conditions, l’une de ces boucles s’effondre sous sa propre gravité et commence à tourner. Au fur et à mesure qu’elle tourne, la matière qui l’entoure s’aplatit en un disque qui s’insinue dans l’étoile, alimentant sa croissance.

Lorsque l’étoile atteint la fin de sa formation, ce qui reste devient le disque protoplanétaire. Toute la poussière et le gaz restants se précipitent et finissent par se rassembler en gros amas qui s’accumulent pour former des planètes, des astéroïdes, des comètes, des lunes, des planètes naines et toutes les autres diversités que vous pouvez trouver dans un système planétaire.

Cela se produit très facilement autour d’étoiles uniques, et notre système solaire en est la preuve, ainsi que la plupart des exoplanètes confirmées jusqu’à présent qui ont été trouvées en orbite autour d’étoiles uniques.