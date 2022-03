Dans la lutte contre le réchauffement climatique, une étude fixe de nouvelles limites au déploiement des aérosols dans l’atmosphère

Il existe des limites pratiques à la hauteur à laquelle les aérosols peuvent être déployés dans l’atmosphère pour dévier la lumière du soleil et lutter contre le réchauffement climatique. Les injections à haute altitude peuvent être plus efficaces, mais cette intervention climatique s’accompagne de coûts et de risques de sécurité nettement plus élevés, selon une nouvelle étude publiée lundi dans Communication de la recherche environnementale.

Des études examinent la possibilité de déposer des aérosols bien au-delà de la limite de 20 km dans l'atmosphère terrestre pour dévier la lumière du soleil et lutter contre le réchauffement climatique. Image : Bilanol – Après une étude qui a pris de l'importance en 2018 démontrant des technologies grâce auxquelles la géo-ingénierie solaire serait réalisable, la nouvelle approche est la première à évaluer la sécurité et la rentabilité d'un déploiement à une altitude de 25 km. Selon l'Institute of Physics (IOP), la principale association de professionnels de la physique au Royaume-Uni et en Irlande, le rapport répond directement à une question posée par l'Académie nationale américaine des sciences, de l'ingénierie et de la médecine dans une étude historique de mars 2021 qui a reconnu la nécessité de poursuivre les recherches sur la faisabilité du dépôt d'aérosols bien au-delà du seuil de 20 km. Le ciel n'est pas la limite dans la lutte contre le réchauffement climatique « Cette conclusion devrait changer la façon dont les modèles d'intervention climatique sont exécutés à l'échelle mondiale et montre que les limites pratiques doivent être mises en balance avec l'efficacité radiative dans la conception des programmes de géo-ingénierie solaire », a déclaré Wake Smith, chercheur IOP et auteur principal de l'étude. . Plusieurs études importantes au cours de la dernière décennie ont noté que le déploiement d'aérosols stratosphériques à une altitude de 25 km serait plus efficace qu'à 20 km, ce qui a amené les modélisateurs du climat à intégrer de tels déploiements élevés dans leurs études. Pour référence, les avions et jets militaires se croisent régulièrement à environ 10 km, tandis que 20 km est le fief des avions espions et des drones de haut vol. La planification du lancement de centaines de milliers de vols annuels de déploiement de géo-ingénierie solaire à des altitudes inaccessibles même aux avions espions d'élite augmenterait non seulement considérablement les coûts, mais poserait des risques de sécurité inacceptables pour les équipages de conduite, les aéronefs et le public non terrestre. Selon Smith, « Il y a un plafond dans le ciel au-dessus duquel les avions traditionnels ne peuvent pas opérer, et la barre des 25 km est au-dessus. »