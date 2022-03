La nouvelle sous-variante d’Omicron est presque aussi contagieuse que la rougeole

L’avertissement vient du professeur australien Adrian Esterman, ancien épidémiologiste de l’Organisation mondiale de la santé : « Cela signifie que nous allons voir le nombre de cas monter en flèche ».

La nouvelle sous-variante BA.2 d’Omicron est nettement plus transmissible que la souche originale Sars-Cov-2 et environ 1,4 fois plus contagieuse que la première sous-variante d’Omicron, BA.1. C’est ce qui ressort des principaux rapports internationaux qui ont évalué la dynamique de transmission des différentes lignées évolutives de la lignée B.1.1.529 initialement identifiée en Afrique du Sud et désignée par la lettre grecque Omicron par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont la diffusion se fait plus ou moins rapidement dans un nombre croissant de pays, dont l’Australie, où une partie de la communauté scientifique craint que l’assouplissement des restrictions ne favorise davantage la transmission. « Ce qui se passera, c’est que lorsque le nombre de cas augmentera suffisamment, le gouvernement devra réintroduire des restrictions – déclaré auABC Nouvelles Le professeur Adrian Esterman, biostatisticien à l’Université d’Australie du Sud et ancien épidémiologiste de l’OMS -. Alors pourquoi ne pas le laisser en place ?« .

Selon les données rapportées par Esterman, la sous-variante Omicron BA.2 étant environ 1,4 fois plus contagieuse que BA.1, le nombre de reproduction de base (R0) de BA.2 est de 12, contre 8, 2 de BA.1. « Cela la rapproche assez de la rougeole, la maladie la plus contagieuse que nous connaissions», a ajouté l’expert dans un tweeter. En d’autres termes, avec un R0 égal à 12 – ce qui signifie que chaque infecté peut infecter 12 personnes en moyenne – le variant BA.2 du Sars-Cov-2 aurait une transmissibilité similaire à celle des morbillivirus, dont on estime qu’ils ont un R0 entre 12 et 18.

Sur la base de la dernière surveillance de la South Australian State Health Agency, SA Health, qui estime que BA.2 est à l’origine d’une augmentation du nombre de cas en Nouvelle-Galles du Sud, la nouvelle sous-variante se développe également en Australie-Méridionale et représente actuellement pour 19% des cas. « Notre expérience avec cette sous-variante est toujours surveillée, mais à ce jour, elle suggère que BA.2 est probablement plus transmissible que BA.1A déclaré un porte-parole de SA Health. Pour le professeur Esterman, qui a souligné qu’il n’y a pour l’instant aucun indice relatif à une plus grande sévérité des formes de Covid causées par BA.2, la plus grande transmissibilité »cela signifie que nous verrons le nombre de cas monter en flèche« .

Cependant, en termes absolus, le nombre de cas déclarés liés en Australie-Méridionale et les parts attribuables à BA.2 est nettement inférieur à celui enregistré au Danemark, où en quelques semaines la nouvelle sous-variante est devenue la souche dominante. dans le pays. . La nouvelle sous-variante est de plus en plus identifiée également au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Belgique, et hors d’Europe, elle est signalée surtout en Inde, aux États-Unis et au Canada. En Italie, il représente actuellement 5% des cas séquencés, alors que la première sous-variante d’Omicron (BA.1) est toujours dominante (53%), bien que pressée par les nouvelles lignées évolutives, dont BA.1.1, une autre sous-variant présent dans 36% des cas séquencés dans notre pays.

Par rapport à BA.1, la sous-variante BA.2 – également appelée « Omicron furtif« Ou Omicron invisible car il n’est pas possible de l’identifier grâce à la défaillance du gène S – il possède six mutations uniques au niveau de la protéine Spike et selon les experts sa circulation pourrait devenir inquiétante comme dans les études in vitro a été montré pour surmonter la barrière de certains anticorps monoclonaux, tels que l’étésivimab et le bamlanivmab.

Une étude récente publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre cependant, il a indiqué que dans les tests de laboratoire, BA.2 reste sensible aux anticorps monoclonaux Evusheld d’AstraZeneca ainsi qu’aux thérapies antivirales avec le remdesivir, le molnupiravir de Merck et l’ingrédient actif de la pilule Paxlovid de Pfizer (nirmatrelvir). De même, par rapport à BA.1, il n’a pas été démontré que la nouvelle sous-variante BA.2 réduisait l’efficacité des vaccins anti-Covid contre les infections symptomatiques.