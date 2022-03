L’arme contre le réchauffement climatique : un microbe mangeur de carbone

Un microbe unicellulaire capable d’isoler naturellement le carbone a été étudié par les scientifiques comme une solution possible à l’augmentation de la température de l’acidification des océans – deux conséquences du réchauffement climatique d’origine humaine.

Selon l’étude publiée dans Communication Nature, cette nouvelle espèce est abondante dans le monde et réalise essentiellement la photosynthèse et produit un polymère riche en carbone qui attire d’autres microbes, les immobilisant. Ensuite, cette espèce dévore sa proie et laisse ce polymère, qui coulera sous l’effet de son poids, au fond de l’océan.

Le réchauffement climatique fait que les océans libèrent plus de carbone dans l’atmosphère, aggravant le réchauffement climatique, mais un microbe récemment découvert a la capacité de « couler » le carbone, aidant à refroidir les eaux (Image : Oliver Denker/)

Selon le biologiste marin responsable de l’étude, le Dr. Michaela Larsson, c’est la première fois que ce comportement est démontré dans la recherche.

Le microbe en question – appelé Prorocentrum cf. baltique – est un phytoplancton, selon l’expert. Les êtres de ce type sont capables de photosynthèse, mais aussi d’extraire des nutriments supplémentaires dissous dans l’eau. Ce comportement est similaire chez les plantes des hautes terres : bien que toutes les plantes soient capables de se nourrir de la lumière du soleil, certaines espèces – comme les plantes carnivores – avalent des mouches et des insectes pour élargir leur gamme de nutrition.

« L’organisme de notre étude est un être » myxotrophe « , il est donc capable de dévorer d’autres microbes pour obtenir une dose concentrée de nutriments, comme s’il prenait une multivitamine », a déclaré Larsson. « Avoir cette capacité à acquérir des nutriments de différentes manières signifie que ce microbe peut occuper de grandes parties de l’océan – y compris celles qui manquent de nutriments et, par conséquent, ne conviennent pas à d’autres phytoplanctons. »

Le professeur Martina Doblin, co-auteur de l’étude, a déclaré que la découverte de l’espèce microbienne pourrait être un différentiel dans l’équilibre du dioxyde de carbone (CO2) dans les océans et dans l’atmosphère. Un an, cet être unicellulaire peut couler entre 0,02 et 0,15 gigatonne de carbone. En combinant son utilisation naturelle avec d’autres solutions, nous pourrions entrer dans le paramètre minimum de conservation du climat estimé par les experts – réduire d’environ 10 gigatonnes de carbone par an d’ici 2050.

« Il s’agit d’une espèce entièrement nouvelle, elle n’a donc jamais été décrite avec autant de détails », a déclaré Doblin. « L’implication est qu’il y a plus de carbone qui coule dans l’océan que nous ne le pensions, et peut-être que l’océan a un plus grand potentiel pour capturer naturellement plus de carbone grâce à ce processus, dans des endroits où nous ne pensions pas que c’était possible. »

L’étude devrait se poursuivre, en évaluant maintenant la possibilité de cultiver à grande échelle ce microbe synthétisant le carbone, ainsi qu’en analysant la capacité de le livrer dans les eaux océaniques où il peut mener son processus d’alimentation naturel.

