Des images satellites montrent l’artillerie russe tirant sur la capitale ukrainienne Kiev

De nouvelles images satellites prises vendredi (11) montrent l’armée russe se dirigeant vers Kiev, la capitale de l’Ukraine. Parmi les images, il est possible de voir un bataillon tirer sur la ville assiégée.

WorldView-2 de Maxar, qui surveille l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis le 24 février et produit des images panoramiques du conflit, a capturé des flashs et de la fumée à partir des prises de vue.

Une image satellite montre un bataillon d’artillerie russe tirant activement sur Ozera, en Ukraine. Image : Maxar Technologies

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, les bombardements intensifs de la Russie sont « une guerre d’anéantissement » contre son pays.

Selon le journal Le New York Times, les tirs sont particulièrement nourris aux abords de la capitale, qui affronte des troupes depuis trois semaines. Les bombardements ont été les plus violents à Irpin et Bucha, au nord-ouest de Kiev.

Cependant, l’armée ukrainienne a rapporté qu’elle avait réussi à stopper l’avancée russe, induisant « de lourdes pertes en main-d’œuvre et en équipement ». Bien que le NYT n’ont pas pu vérifier directement les informations, des experts militaires et l’Institut pour l’étude de la guerre aux États-Unis, basé à Washington, DC, ont effectué des analyses similaires.