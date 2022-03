Le noir de carbone accélère la fonte de l’Antarctique

En tant que continent le moins habité du monde, l’Antarctique est aussi le moins pollué, mais malheureusement, l’augmentation de la présence humaine change ce scénario. Des éléments tels que le carbone noir et les déchets provenant de la combustion de combustibles fossiles se développent sur le continent gelé.

La moindre présence de ces éléments, appelés pollution noire, a un impact important sur la fonte des glaces en Antarctique. Et la présence de ces éléments a été plus importante dans les endroits où les humains, comme les touristes et les chercheurs, passent plus de temps.

cercle vicieux

La pollution sombre est particulièrement grave car en Antarctique, les choses doivent être de couleur claire, pour refléter la lumière du soleil et garder tout au frais. La présence de noir de carbone provoque l’absorption de la lumière du soleil et chauffe la neige, provoquant sa fonte.

Et ce processus a des répercussions mondiales, car l’Antarctique renvoie une énorme quantité d’énergie solaire dans l’espace. La perte de la couverture de glace et de neige de l’Antarctique signifie une augmentation des températures terrestres et océaniques, ce qui entraîne encore plus de perte de glace et de neige.

Les chercheurs ont collecté des échantillons de neige pendant quatre ans, autour des sites touristiques, des sites de recherche intensive et dans d’autres zones du continent. Ensuite, ils ont constaté que le noir de carbone était beaucoup plus présent dans les endroits où la présence humaine était plus importante.

La base argentine détient le record