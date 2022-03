La NASA ouvre des échantillons ramenés de la Lune il y a 50 ans ; comprendre

Il y a 50 ans, les missions Apollo ont rapporté plus de 2 000 échantillons de roche de la Lune, et à l’instant la NASA analyse l’un des tubes.

C’est parce que la NASA a déjà eu des avancées technologiques au fil des ans et a gardé plusieurs échantillons scellés pour être ouverts et analysés uniquement à l’avenir.

Selon une déclaration de Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires au siège de la NASA, la NASA savait à l’époque que « la science et la technologie évolueraient et permettraient aux scientifiques d’étudier le matériau de nouvelles façons pour aborder de nouvelles questions à l’avenir ».

Aujourd’hui, l’un de ces tubes collectés il y a plus de 50 ans, qui était resté scellé dans l’attente des découvertes scientifiques, est enfin ouvert.

L’échantillon nommé 73001 a été collecté par les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt lors de la dernière mission du programme, Apollo 17, en décembre 1972.

Le tube en question mesure 35 cm de long et 4 cm de large et a été martelé dans le sol de la vallée Taurus-Littrow de la Lune pour collecter des roches.

Au total, deux échantillons ont été conservés sous vide alors qu’ils étaient encore sur la Lune, et c’est le premier à être ouvert. En plus des matériaux rocheux, l’échantillon peut contenir des gaz ou des matériaux volatils tels que l’eau et le dioxyde de carbone.

La NASA entend extraire ces gaz, qui ne doivent être présents qu’en très faible quantité, afin de pouvoir les analyser à l’aide de techniques de spectrométrie, devenues de plus en plus précises ces dernières années.

Le tube de protection externe de l’échantillon a été retiré début février et n’a révélé aucun gaz lunaire, ce qui indique que l’échantillon qu’il protégeait est resté scellé. À partir du 23 février, les scientifiques ont commencé le long processus de forage dans la conduite principale et de collecte du gaz qu’elle contenait.

Ensuite, le matériau rocheux qui se trouve à l’intérieur du tube sera soigneusement extrait et fragmenté afin qu’il puisse être étudié par les équipes scientifiques les plus diverses.

Quelque chose à noter est l’endroit où cet échantillon en question a été collecté sur la Lune : dans un glissement de terrain. « Nous n’avons pas de pluie sur la Lune. Nous ne comprenons donc pas vraiment comment les glissements de terrain se produisent sur la Lune », a déclaré Juliane Gross, conservatrice adjointe d’Apollo. Ainsi, les chercheurs cherchent à étudier cet échantillon pour comprendre ce qui a provoqué le glissement de terrain en question.

Après le tube 73001, il y aura trois échantillons lunaires encore scellés, mais le conservateur principal Ryan Zeigler doute que la NASA attende encore 50 ans pour les ouvrir.

« En particulier une fois qu’ils récupèrent des échantillons d’Artemis, il pourrait être agréable de faire une comparaison directe en temps réel entre tout ce qui revient d’Artemis, avec l’un de ces noyaux fermés et scellés restant », a expliqué Zeigler.

Artemis est la prochaine mission lunaire de la NASA, et l’agence vise à renvoyer des humains sur la Lune en 2025.

