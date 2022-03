Sexe dans l’espace ? Les scientifiques discutent de la façon dont cela devrait être

Bien qu’il soit réservé à quelques-uns, le tourisme spatial devient une réalité relativement accessible pour ceux qui ont quelques milliards sur leur compte bancaire. Et puisque le sexe est un moyen de profiter d’un voyage, les scientifiques réfléchissent déjà à la manière de rendre le sexe possible dans l’espace.

Un groupe de chercheurs de l’Université Concordia au Canada a développé une étude qui a abouti à l’article « Le cas de la sexologie dans l’espace ». Le texte a été publié fin 2021 dans « The Journal of Sex Research », une publication spécialisée dans la recherche sur la santé sexuelle.

sujet mal exploré

Selon les chercheurs, bien que la science ait suffisamment avancé pour rendre possibles des voyages touristiques comme ceux de Jeff Bezos et William Shatner, ce sont les relations interpersonnelles qui détermineront si l’humanité prospère ou non en colonisant l’espace et les autres planètes.

L’équipe soutient que les habitats spatiaux peuvent avoir un impact négatif sur les fonctions sexuelles et reproductives, en plus de restreindre la vie privée et d’appliquer quelques protocoles d’hygiène intime différents. De plus, selon l’équipe, peu d’attention est portée à la question du sexe dans l’espace.

Pour les chercheurs, quand on pense coloniser Mars, comme c’est le rêve d’Elon Musk, il faut réfléchir à cette question. Par conséquent, ils proposent que le sexe dans l’espace soit étudié par un nouveau champ d’étude, qu’ils appellent «sexologie spatiale».

pas de tabous