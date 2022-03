Les scientifiques simulent à quoi ressemblerait une planète « jumelle » de la Terre dans Alpha Centauri

À un peu plus de quatre années-lumière se trouve le système stellaire le plus proche du nôtre : Alpha du Centaure. Il est composé de la naine rouge Proxima Centauri, à 4,2 années-lumière, et un peu plus loin, à 4,37 années-lumière, un complexe binaire avec deux étoiles proches, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. alors que, nous don Je ne sais pas s’il existe des planètes similaires à la nôtre, mais une équipe dirigée par le scientifique Haiyang Wang, de l’Institut fédéral de technologie de Zurich (Suisse), a étudié la chimie des deux étoiles pour en déduire la composition chimique d’un hypothétique rocher planète et habitable qui était la « jumelle » de la Terre. Bien sûr, dans une zone habitable du système – c’est-à-dire la plus susceptible d’avoir de l’eau et des conditions «parfaites» pour la vie.

Étonnamment, les modèles réalisés par Wang et son équipe suggèrent que la Terre d’Alpha du Centaure serait assez similaire à notre planète. Il aurait un manteau, ou couche intermédiaire, dominé par des silicates, et un intérieur avec une capacité de stockage d’eau similaire à la planète du système solaire. La différence, selon l’étude publiée dans l’Astrophysical Journal, serait que la planète jumelle de la Terre aurait plus de graphite et de diamant dans son manteau, ce qui la rendrait probablement plus brillante.

Un autre point intéressant – et plus prometteur – est que la Terre simulée présente une atmosphère primitive similaire à la planète du système solaire pendant l’éon archéen, il y a environ 4 à 2,5 milliards d’années. C’est à cette époque que la vie est apparue sur notre planète sous forme de microbes.

La planète aurait un noyau plus ferreux que le nôtre

D’un autre côté, cependant, la Terre d’Alpha Centauri serait différente de la Terre normale car elle aurait probablement un noyau de fer légèrement plus grand que le nôtre. Sa surface n’obéirait pas non plus à la théorie des plaques tectoniques — la thèse, présentée par l’Allemand Alfred Wegener en 1913, part de la déduction que la croûte terrestre est constituée de blocs semi-rigides et mobiles qui dictent l’organisation des continents et des océans. .

Dans tous les cas, l’étude menée par Wang offre bien plus que ce à quoi ressemblerait un jumeau terrestre. L’idée est d’indiquer des pistes pour l’exploration future des exoplanètes. Ces derniers temps, un tel concept a gagné du terrain à mesure que la recherche sur les engins spatiaux à hypervitesse – à 20% de la vitesse de la lumière – augmente. Avec de tels appareils, nous serions en mesure, par exemple, d’atteindre Alpha du Centaure en seulement 20 ans.

Crédit image principal : ESO/M. Kornmesser (l’image montre une impression d’artiste de ce à quoi ressemblerait une planète dans Alpha Centauri)

