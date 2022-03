Des images satellites montrent une ville ukrainienne avant et après les bombardements russes

Opérateur satellite Maxar images publiées prises depuis la ville de Marioupol, en Ukraine, avant et après un bombardement par des avions russes mercredi dernier. Les images révèlent de graves dommages aux appartements, maisons, magasins et autres structures civiles.

Des photos satellites montrent la destruction à Marioupol, en Ukraine (Image : Maxar Technologies)

D’après les photos, vous pouvez voir comment presque tous les bâtiments perdent leur toit et les rues deviennent un bourbier détruit. De la fumée est également visible sur la plupart d’entre eux.

Des photos satellites montrent la destruction à Marioupol, en Ukraine (Image : Maxar Technologies)

Marioupol se trouve dans le sud-est de l’Ukraine, une zone très disputée pendant la guerre, et est assiégée et bombardée par les Russes. Ses habitants sont isolés et menacés de mort massive par le froid et la faim. Les photos satellites avant le bombardement ont été prises le 21 juin de l’année dernière, celles d’après, le 9 mars maintenant.

Des photos satellites montrent la destruction à Marioupol, en Ukraine (Image : Maxar Technologies)

Mercredi dernier, une maternité détruite dans la ville a pris la nouvelle, le président ukrainien Volodymyr Zeleski lui-même publiant les scènes en anglais et exigeant un blocus aérien de l’OTAN : « Combien de temps encore le monde continuera-t-il à être complice, ignorant l’horreur ? Fermez les cieux maintenant ! Arrêtez le massacre ! Vous avez du pouvoir mais vous semblez perdre votre humanité.