Les tensions entre les États-Unis et la Russie pourraient laisser l’astronaute américain « coincé » sur l’ISS

Le retour du voyageur spatial américain Mark Vande Hei de la NASA pourrait être compromis. Selon les informations diffusées par ABC News, le directeur de l’agence spatiale russe (Roscosmos), Dmitri Rogozine, a posté une vidéo sur YouTube (en russe, ci-dessous) menaçant de laisser l’astronaute américain sur la Station spatiale internationale (ISS), où il vit aujourd’hui. .

Mark Vande Hei détient le record de la plus longue durée de vie des missions spatiales. En théorie, il terminera ses 355 jours dans l’espace en trois semaines, lorsque lui et les deux cosmonautes russes – Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov – monteront à bord d’un vaisseau spatial Progress et descendront au cosmodrome de Baïkonour. , au Kazakhstan.

Cependant, les tensions entre la Russie et… eh bien, la majeure partie du monde, se sont de plus en plus échauffées au cours des deux dernières semaines, alors que le président Vladimir Poutine a autorisé une action militaire contre l’Ukraine parce qu’elle pourrait devenir membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) – un bloc où le plus grand représentant est les États-Unis.

En réponse à la déclaration de guerre, le président américain Joe Biden a imposé une série de sanctions commerciales qui, a-t-il promis, « dégraderont le programme spatial russe ». En réponse, Rogozine a proféré la menace dans la vidéo ci-dessus. Ceci, après qu’une déclaration de la NASA a déclaré que, là-haut, sur l’ISS, les relations entre les États-Unis et la Russie se poursuivaient dans la coopération, malgré le conflit.

La menace de Rogozine ne s’est pas arrêtée là, puisque le réalisateur a également affirmé son intention de « détacher tout le segment russe de l’ISS ». La station est divisée en plusieurs segments et modules, où travaillent des astronautes de leurs pays respectifs – le Nauka, par exemple, est l’un des modules russes dans la structure de près de 500 tonnes.

La NASA et la Maison Blanche n’ont pas répondu à la menace de Rogozine, qui a été publiée sur YouTube lors d’une interview sur un programme russe diffusé par une chaîne Telegram (l’application elle-même signalerait un soutien à l’Ukraine quelques jours plus tard).

Pourtant, la mesure n’est pas restée indemne : l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly a demandé des explications à Rogozine sur Twitter, dans la langue du réalisateur. Rogozin, à son tour, a empêché Kelly d’interagir avec lui.

« J’étais furieux qu’il (…) ait dit qu’il laisserait derrière lui un membre d’équipage américain. Je n’aurais jamais pensé entendre quelque chose d’aussi scandaleux », a déclaré Kelly à ABC. « Je sais [pessoas da agência espacial russa] – beaucoup d’entre eux depuis plus de 20 ans. Je leur fais confiance. Je leur ai littéralement confié ma vie avant. L’ancien astronaute a également déclaré que les États-Unis devaient « se préparer au pire », mais « espérer le meilleur ».

Aujourd’hui, la NASA s’appuie sur SpaceX pour livrer les membres d’équipage et les fournitures scientifiques à l’ISS et, en théorie, rien n’empêche la société d’Elon Musk de fournir cette assistance si Rogozine décide de mettre à exécution la menace. Jusqu’à présent, l’entreprise est également restée silencieuse.

Si rien ne change et que la menace s’avère nulle, Mark Vande Hei reviendra sur Terre le 30 mars 2022.

