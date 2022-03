Nous avons peut-être créé des robots qui changent de forme

Au risque de répéter une blague un peu battue sur le film Terminateur 2son méchant T-1000 et en réintroduisant des mèmes associés sur Twitter, nous avons apparemment réussi à créer des robots qui changent de forme.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Avancées scientifiques, nous avons finalement réussi à créer un moyen de recouvrir les petits robots de matériaux malléables qui leur permettent de se déplacer et de fonctionner de manière plus pratique et efficace. À répéter : des robots qui changent de forme.

Des nano-robots qui prennent la forme d’un objet et peuvent travailler ensemble pour changer cette forme ? Où avons-nous vu cela avant? (Image : Jack Binysh/Reproduction)

Selon un extrait de l’étude, « la découverte de cette modélisation de la ‘matière active’ pourrait marquer un tournant dans la conception des robots. Avec le développement ultérieur du concept, il peut être possible de déterminer la forme, le mouvement et le comportement d’un objet solide mou non pas par son élasticité naturelle, mais par l’activité contrôlée par l’homme sur sa surface.

Sarah et John Connor peuvent ne pas être d’accord avec vous, messieurs.

Pour expliquer : la surface d’une matière molle ordinaire prendra toujours une forme sphérique. Une goutte d’eau, par exemple, a cette forme parce que la surface du liquide se contracte naturellement vers la plus petite empreinte possible, c’est-à-dire une sphère.

La « matière active » peut cependant être conçue pour aller à l’encontre de cette tendance, comme, pour paraphraser l’exemple cité dans l’étude, une balle en caoutchouc recouverte de nanorobots qui travailleraient ensemble pour « forcer » la « balle » à prendre un forme autre que la sienne Une balle.

La partie « contrôlée par l’homme » serait ici ce qui différencierait, en proposant des formes prédéterminées (faire tourner la balle, disons, en un cube ou une étoile), plutôt que de laisser les robots travailler comme ils le souhaitent – à partir de nouveaux, au moins trois méchants dans une franchise de films d’action ne sont pas d’accord avec cette idée.

Les applications pratiques de ce concept – blague à part – peuvent être multiples : les bras robotiques ne dépendraient plus d’une unité centrale de commande, par exemple ; et les nanorobots pourraient simplement modifier la forme, la taille et le mouvement de l’objet pour mieux atteindre un objectif souhaité.

« La matière active nous fait regarder plus attentivement les règles de la nature – comme le fait que la tension superficielle doit toujours être positive. En voyant ce qui se passe lorsque nous enfreignons ces règles, nous pouvons désormais travailler avec les résultats, ce qui est passionnant pour nous dans la recherche », a déclaré le Dr Jack Binysh, l’auteur principal de l’étude.

Son correspondant, le Dr. Anton Souslov, a convenu : « Cette étude est une preuve de concept importante qui a de nombreuses applications utiles. Les technologies futures pourraient produire des robots en tissu doux plus malléables et plus aptes à manipuler des matériaux délicats.

La prochaine phase de l’étude de ce concept a déjà commencé, et concerne la création de robots à bras malléables ou autres capables de nager de manière autonome. Cela leur permettra d’analyser ce qui se passe lorsque vous avez trop de solides malléables ensemble dans la même situation.

On sait ce qui se passe : SkyNet (Note : Netcost-Security ne s’excusera pas pour des blagues parfaitement contextualisées).

