Les scientifiques créent un modèle qui explique le mouvement des plaques tectoniques

À l’école primaire, nous avons appris que la tectonique des plaques est le protagoniste de la survenue de tremblements de terre et d’explosions volcaniques sur Terre. Cependant, les mécanismes derrière ses mouvements sont beaucoup plus complexes que cela.

Un nouveau modèle créé par des scientifiques des universités de Lisbonne (Portugal) et Johannes Gutenberg (Allemagne) explique une partie de cette complexité – en particulier, les mouvements qui conduisent à la création et à la destruction de chaînes de montagnes et de tranchées sous-marines aux points de rencontre entre deux plaques – les soi-disant « zones de subduction ».

Un schéma simple des plaques tectoniques de la Terre, dont les mouvements complexes donnent naissance à des chaînes de montagnes et à des tranchées sous-marines (Image : Wikimedia Commons/Reproduction)

En bref : le mouvement des plaques tectoniques est lent. Trop lent. Chaque année, ils se déplacent d’environ 10 centimètres (cm). Ces plaques sont comme les pièces d’un puzzle, cependant, ces pièces ne s’emboîtent pas exactement, et une collision entre elles fait que l’une finit par pénétrer l’autre – cette entrée forcée crée les zones de subduction, et elles sont essentielles pour la dynamique de la Terre .

Les experts en géologie savent déjà que ce processus de création peut, en des milliers d’années, stagner et même s’inverser. Mais ils ne savent toujours pas comment cela peut arriver. Ce nouveau modèle s’attaque précisément à ce problème, détaillant pour la première fois toutes les forces impliquées dans ce processus – y compris la gravité terrestre – de manière réaliste.

« Les zones de subduction sont l’une des principales fonctions de notre planète et les principales forces de mouvement des plaques tectoniques. Ce sont aussi les régions où se produisent des tremblements de terre de grande ampleur, comme c’est le cas de la ceinture de feu du Pacifique, le plus grand système de ces zones au monde », a déclaré Jaime Almeida, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Instituto Dom Luiz. « Pour cette raison, il est extrêmement important de comprendre comment les nouvelles zones de subduction commencent et comment ce processus se produit. »

L’étude est basée sur d’anciennes théories selon lesquelles de nouvelles zones sont apparues à partir de zones plus anciennes, dans un processus de renouvellement cyclique qui dure des milliers d’années. Le problème est que les simulations qui testent cette théorie n’ont jamais été créées – jusqu’à présent. Dans le nouveau modèle, une série de simulations ont été exécutées sur un supercalculateur en Allemagne, en utilisant un nouveau code informatique développé à la faculté, qui a démontré une plus grande efficacité procédurale que les exemples précédents. Grâce à lui, les simulations se sont déroulées en une semaine alors qu’elles auraient pu prendre des mois entiers.

Ce nouveau modèle ouvre l’espace à une série de nouveaux points de vue et possibilités d’études pour des régions spécifiques de notre planète. «Nous appliquons maintenant ce modèle à des cas plus spécifiques, tels que les zones de subduction qui commencent à se former dans l’océan Atlantique, les Caraïbes, l’Antarctique et d’autres régions. Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 a peut-être été le messager du début de la subduction sur notre péninsule, et de nombreuses données géologiques le corroborent », a déclaré João Duarte, co-auteur de l’étude et chercheur à Dom Luiz.

La recherche complète a été publiée dans la revue scientifique Communications Terre & Environnement.

