L’Ukraine est durement touchée par les actions de la Russie dans son invasion militaire du pays, mais l’espoir est que, dans la période d’après-guerre, elle prendra le rôle principal de ses bourreaux dans le secteur aérospatial.

C’est du moins ce qu’a déclaré l’ex-président de l’agence spatiale ukrainienne (USA), une agence gouvernementale qui, peu de gens s’en rendent compte, compte 16 000 employés et une taille qui rivalise avec celle de la NASA américaine et a créé, entre autres, la ligne des fusées Zenit – considéré comme le favori d’Elon Musk, PDG de SpaceX.

La fusée Zenit, bien que mieux connue pour son utilisation par d’autres pays, a été développée en Ukraine dans le cadre du programme aérospatial du pays.

Volodymyr Usov contrôlait autrefois ce qu’il appelle le « Cluster spatial ukrainien » – un groupe de 20 entreprises publiques qui relèvent directement des États-Unis, une agence spatiale fondée à l’origine pendant la guerre froide pour aider les efforts de course à l’espace de l’ex-Union soviétique.

Parmi ces entreprises, deux sont considérées comme le «cœur» de l’effort ukrainien dans l’industrie aérospatiale: Yuzhmash et Yuzhnoye, ensemble, produisent plus de 100 lanceurs par an – en plus de Zenit, ils signent également le premier étage des fusées Antares , utilisé par Northrop Grumman comme propulseurs pour le vaisseau spatial Cygnus ; et fabriquent également des moteurs de fusée Vega.

Bref, malgré leur faible projection sur la scène internationale, ce sont des noms à forte technique et qui savent ce qu’ils font. Usov dit qu’en raison de toute cette valeur (qu’il met en « milliards de dollars »), la Russie a préféré éviter les structures d’agence ukrainiennes, mais cela pourrait changer à mesure que les forces d’invasion approchent de Dnipropetrovsk (également appelé « Dnipro »), le quatrième plus grand pays ukrainien. ville et où se trouvent les sièges sociaux des deux principales sociétés.

« Je crois qu’ils [russos] évitent la zone pour le moment parce qu’ils veulent en prendre le contrôle et utiliser les structures à leurs fins », a déclaré Usov à Space.com. « Si nous gagnons cette guerre avant que tout ne soit détruit, nous maintiendrons notre capacité de recherche et de production. Mais cela pourrait changer à tout moment : deux frappes de missiles sur Youzmash et elle ne s’en remettra jamais.

La peur d’Usov ne se limite pas seulement à la technologie perdue – ce qui serait déjà assez grave – mais aussi au fait que les entreprises mènent des recherches sur les carburants liquides à haute volatilité. Attaquer les structures de Dnipro signifierait voir ce matériau toxique fuir dans l’environnement, avec de graves conséquences environnementales.

« Nous parlons d’une énorme catastrophe écologique », a déclaré l’ancien président. « [A Youzmash] C’est une assez grande entreprise, avec une grande capacité et beaucoup de liquides spéciaux et de carburant pour fusées. Ce serait une énorme catastrophe environnementale non seulement pour l’Ukraine, mais pour toute l’Europe.

Malgré le scénario périlleux, Usov pense que l’industrie aérospatiale ukrainienne peut sortir de tout cela plus puissante. Il ne mâche pas ses mots pour critiquer le prétendu manque de partenariat entre le gouvernement de Vladimir Poutine et la Russie dans un travail commun : « La Russie nous a toujours voulus comme partenaires uniquement à leurs conditions, mais lorsque nous avons parlé de notre propre écosystème spatial, indépendant d’eux, que c’est quelque chose qui leur est impensable ».

En cela, même le Brésil a été mentionné par l’ex-président. Selon lui, notre pays a subi des pressions du gouvernement russe pour qu’il se retire d’un accord relatif à un projet de lanceur – le Cyclone 4M – que nous développions avec l’Ukraine et qui serait installé sur notre base d’Alcântara. Historiquement, tout allait bien avec le projet jusqu’à ce que nous l’abandonnions en 2015, un an après l’annexion de la Crimée par la Russie.

« Le Brésil a dépensé 500 millions de dollars [R$ 2,52 bilhões] dans le projet, et même alors, ils ont fermé le projet à cause des tensions », a expliqué Usov. « C’est ce que fait la Russie. »