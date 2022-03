La recherche révèle que la région arctique a perdu un tiers de sa glace en 20 ans

Une nouvelle étude du Jet Propulsion Laboratory du California Institute of Technology a révélé que la région arctique de la Terre a perdu environ un tiers de sa glace en 20 ans, en raison du retrait d’une forme de glace qui persiste plusieurs années et de la glace saisonnière avance – celle qui fond chaque été dans la région.

Explication : la glace de mer est le type qui s’accumule au fil des années et des décennies, formant des glaciers, des murs et une grande partie de la masse continentale, car elle est plus pure et plus résistante à la chaleur. Le matériau saisonnier, cependant, fond facilement et a avancé sur le premier et pris du terrain, « amincissant » efficacement le volume de glace présent sur le continent.

