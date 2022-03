L’impact du cratère au Groenland est survenu bien avant l’arrivée des humains, confirme une étude

Une nouvelle étude réfute une théorie bien connue, qui prétendait que le cratère Hiawatha au Groenland a été créé après l’arrivée de l’homme préhistorique. Eh bien, la réponse définitive à cette question est « non » : en fait, la marque d’une météorite impactant la surface de la Terre est beaucoup plus ancienne, apparaissant peu de temps après l’extinction des dinosaures.

La recherche a été menée par une équipe internationale de scientifiques basés au Danemark et en Suède. La question était que le cratère, découvert en 2015, se trouvait sous la glace du Groenland, ce qui rendait difficile l’estimation de l’âge de l’impact. La première spéculation parlait d’un événement d’il y a 13 000 ans – une époque où les humains étaient déjà très présents et établis.

Le glacier Hiawatha cache sous sa glace un cratère de plus de 30 km de diamètre, au Groenland. Il est en fait beaucoup plus ancien que nous ne le pensions (Image : NASA/Reproduction)

La réalité, cependant, est différente : le cratère Hiawatha a en fait environ 58 millions d’années.

« Établir l’âge du cratère a été un obstacle particulièrement difficile à surmonter, il est donc très satisfaisant que deux laboratoires au Danemark et en Suède, utilisant des méthodes différentes, soient parvenus à la même conclusion », a déclaré Michael Storey du Musée d’histoire naturelle de Danemark. « Par conséquent, je suis convaincu que nous avons déterminé l’âge réel du cratère, qui est beaucoup plus ancien qu’on ne le pensait auparavant. »

Au moment de l’impact, la région arctique était remarquablement différente du paysage de glace éternelle que nous connaissons aujourd’hui : il y avait de vastes forêts tempérées, une faune adaptée aux climats plus doux et des températures quotidiennes moyennes de 20 degrés Celsius (Celsius) étaient la norme. . La planète était encore aux prises avec certains effets de l’astéroïde (ou comète) qui a frappé la surface du Mexique actuel – le même qui a tué les dinosaures et plusieurs autres espèces animales – huit millions d’années plus tôt.

Dans le cas du cratère du Groenland, un astéroïde a percuté la Terre, laissant un trou d’environ un kilomètre (km) de profondeur et 31 km de diamètre. Aujourd’hui cachée sous la glace du glacier qui porte son nom, la zone possède des rivières qui s’échappent de l’intérieur de l’ouvrage, charriant des sédiments surchauffés au moment du choc. Ces sédiments ont permis une étude plus approfondie du cratère.

Le sable de ce choc a été transporté au musée danois, où il a été réchauffé par un laser jusqu’à ce qu’il libère un gaz appelé « argon ». Les roches et galets de l’impact ont voyagé en Suède, où ils ont été évalués par la méthode d’analyse uranium-plomb de la zircone présente dans les minéraux.

La conclusion à laquelle sont parvenues les deux méthodes différentes était la même, ce qui a assuré la véracité des nouvelles informations de l’étude : le cratère du Groenland a des millions d’années de plus que nous ne le pensions. Et le plus intéressant est que, sur la base de cette étude, d’autres recherches pourraient approfondir d’autres sujets d’intérêt : par exemple, nous ne savons toujours pas quel a été l’impact climatique de ce choc dans la région – ou même s’il y en a eu impact à long terme. L’âge confirmé du cratère peut maintenant servir de paramètre comparatif pour d’autres effets d’époque dont nous sommes peut-être déjà conscients.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Avancées scientifiques.

