Découverte d’une nouvelle radiogalaxie émettant des rayons gamma à haute énergie

Une étude publiée sur le serveur de préimpression arXiv, menée par une équipe internationale d’astronomes, rapporte la détection d’une nouvelle radiogalaxie Fanaroff-Riley de classe II (FRII), qui s’est avérée être une source émettrice de rayons gamma à haute énergie. (GeV).

Analyse des émissions de rayons gamma de la nouvelle radiogalaxie IGR J18249-3243. Crédit : Gabriele Bruni – Institut National d’Astrophysique de Rome

Les radiogalaxies sont appelées ainsi parce qu’elles émettent d’énormes quantités d’ondes radio à partir de leur noyau central. Les trous noirs au centre de ces galaxies accumulent du gaz et de la poussière, générant des jets à haute énergie visibles aux longueurs d’onde radio, qui accélèrent les particules chargées électriquement à des vitesses élevées.

En fonction de l’absence ou de la présence de points chauds sur les bords de leurs jets, les astronomes divisent les radiogalaxies en deux classes, appelées Fanaroff-Riley Classe I (FRI) et Classe II (FRII).

Des caractéristiques particulières ont révélé que la source de rayons gamma est une radiogalaxie

En 2006, l’INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory (INTEGRAL) – une mission de l’Agence spatiale européenne (ESA) en coopération avec l’Agence spatiale russe (Roscosmos) et la NASA – a détecté pour la première fois l’IGR J18249-3243 en tant que noyau galactique actif. ( AGN).

Initialement, la découverte était associée à une source radio mal étudiée connue sous le nom de PKS 1821-327. Les observations précédentes de l’IGR J18249-3243 ont révélé que la région a un décalage rougeâtre de 0,355, une concentration radio élevée, une radiomorphologie complexe et un spectre radio raide, confirmant la nature AGN du système.

Maintenant, une nouvelle approche par une équipe d’astronomes dirigée par Gabriele Bruni de l’Institut national d’astrophysique de Rome, en Italie, rapporte que l’IGR J18249-3243 émet des rayons gamma de haute énergie (aux énergies GeV) et leurs propriétés suggèrent leur classification comme un radio FRII galaxie.

« Dans ce travail, nous présentons la reclassification d’une source Fermi-LAT en tant que nouvelle galaxie radio FRII à échantillon complet qui émet à des énergies GeV », ont écrit les chercheurs dans l’étude, qui sera examinée par des pairs.

Bruni et son équipe ont utilisé le télescope spatial Fermi-ray de la NASA, combiné avec des données radio précédentes, qui montrent que la source est composée d’au moins trois composants radio. Ensemble, les trois présentent la morphologie typique d’une radiogalaxie, avec un noyau central et deux lobes.

Il a été observé que la luminosité de surface de l’IGR J18249-3243, plus forte pour les lobes et légèrement plus faible pour le cœur, est évocatrice de la classe FRII. Les astronomes émettent l’hypothèse que l’émission de rayons gamma détectée pourrait provenir principalement des lobes par la diffusion inverse des électrons radio-émetteurs des champs de photons ambiants. Ils ont ajouté que la contribution du jet n’est pas suffisante pour reproduire l’émission de GeV observée.

Selon le site Web Phys, les chercheurs ont noté que la structure à deux lobes de l’IGR J18249-3243 a été perdue jusqu’à présent en raison du manque de résolution dans les relevés radio classiques. Par conséquent, la découverte que cette source est une radiogalaxie FRII soulève la question de savoir combien d’objets sont encore cachés parmi la population générale des émetteurs GeV. « Nous prévoyons que davantage de radiogalaxies émettant du GeV seront découvertes grâce à de nouveaux relevés radio, offrant une vue plus profonde et plus nette », ont conclu les auteurs de l’article.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !