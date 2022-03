Space Look de cette semaine discute des impacts de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Ce vendredi (11), Olhar Espacial abordera le sujet le plus en vue dans les médias mondiaux ces derniers jours : l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les conséquences de ce conflit géopolitique dans les relations de collaboration scientifique et d’activités spatiales avec la participation russe seront discutées.

Le programme abordera les impacts qui ont déjà été annoncés, tels que la série de sanctions économiques appliquées par les pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), et les effets qui peuvent encore se produire, principalement en relation avec l’espace international. Station (ISS). ), construite et entretenue par un consortium de 15 nations dont les États-Unis et la Russie sont les membres les plus importants.

Outre l’avenir du laboratoire orbital dans ce scénario, le programme abordera également la manière dont la crise a entraîné des annulations de vols, la suspension des accords commerciaux avec la Russie, un nouveau report de la mission européenne vers Mars Exomars, des échanges de barbes sur Twitter, une embargo sur une future mission vers Vénus et même l’arrêt d’un télescope spatial pleinement opérationnel.