Des scientifiques veulent « ressusciter » un rat australien disparu il y a 120 ans

Si faire revivre une espèce animale disparue est encore plus le fruit de l’imagination qu’une pratique scientifique viable, cela pourrait bientôt changer : selon des scientifiques de l’Université de Copenhague, au Danemark, une possibilité est en cours d’analyse concernant la résurrection de la souris de l’île Christmas. (rat macleari), en Australie, éteinte depuis près de 120 ans, dans une série de nouveaux connaissances cela peut apporter l’espoir aux généticiens du monde entier de récupérer des espèces considérées comme perdues.

La souris australienne de l’île Christmas a été classée comme éteinte en 1903, en raison de « conditions d’hypermaladie ». Fondamentalement, les membres d’équipage des navires européens qui ont débarqué sur l’île ont apporté avec eux des agents pathogènes jusqu’alors inconnus dans le système écologique de la région. Les maladies européennes ont fini par créer un environnement inhospitalier pour les animaux, entraînant leur disparition.

Une illustration de la souris australienne de l’île Christmas, éteinte en 1903 : des espèces pourraient un jour ressusciter grâce à l’édition d’ADN, selon les scientifiques (Image : domaine public/reproduction)

Selon les chercheurs, le processus de « ressusciter » une espèce morte implique de reconstruire l’ADN dégradé. Le problème est que l’ADN seul ne contient pas toutes les informations du génome d’une espèce éteinte. C’est pourquoi nous ne pouvons pas ressusciter les mammouths – geler les corps de ces éléphants préhistoriques détruit des parties de leur ADN et rend impossible la cartographie de leur génome.

En cas de R. maclearicependant, les chercheurs disent qu’ils ont « eu de la chance » car leur extinction plus récente signifie qu’ils partagent une grande partie de leur constitution génétique avec une autre espèce encore vivante et assez commune : le rat brun norvégien.

Et combien serait-ce «assez»? Environ 95% de similitude, selon les chercheurs.

« C’était un beau modèle de test », a déclaré le généticien évolutionnaire Tom Gilbert, professeur à l’université, à The Independent. « C’est le cas parfait pour l’étude car quand on fait le séquençage génétique d’une espèce ancienne, il faut la comparer à une référence moderne très bonne et très compatible. »

Fondamentalement, ce que les scientifiques envisagent de faire, c’est de comparer le génome de la souris australienne éteinte avec celui de la souris norvégienne et, sur cette base, de « modifier » les parties qui ne correspondent pas dans l’espèce vivante, en les rendant égales à celles de la souris. espèces détruites. Selon Gilbert, il s’agit d’un « scénario particulièrement favorable ».

L’obstacle à cela est bien la technologie moderne : lors d’analyses préliminaires, la comparaison génétique a montré que certains gènes essentiels manquaient – ​​dans ce cas particulier, des gènes liés à l’odorat. En d’autres termes : un rat australien éteint qui a été ressuscité ne pouvait pas traiter les odeurs de la même manière que l’animal d’origine.

« Avec la technologie actuelle, il peut être totalement impossible de récupérer tout le séquençage génétique, et il serait donc également impossible de générer une réplique parfaite de la souris de l’île Christmas », a déclaré Gilbert. « Il est très, très clair que nous n’aurons jamais toutes les informations nécessaires pour créer un clone parfaitement récupéré d’une espèce éteinte : il y aura toujours une composante hybride. »

Même ainsi, la prémisse soulève des possibilités d’application dans d’autres espèces. Vous souvenez-vous de l’exemple mammouth ci-dessus ? Gilbert soutient que l’édition de l’ADN n’aurait pas besoin d’être complète, juste assez pour être « écologiquement fonctionnelle ». Concrètement : ils pourraient altérer l’ADN d’un éléphant ordinaire juste assez pour qu’il soit « poilu » et par conséquent capable de survivre dans des environnements froids – tout comme son prédécesseur d’origine.

« Si vous voulez faire vivre un éléphant bizarre et poilu dans un zoo, cela n’a probablement pas beaucoup d’importance s’il n’a pas de gènes comportementaux uniques », a déclaré l’expert. « Bien sûr, cependant, cela soulève de nombreuses questions éthiques. Personnellement, je pense que c’est une idée fascinante pour notre technologie, mais vous devez vous demander si c’est la meilleure utilisation de notre argent, plutôt que de l’utiliser pour garder en vie les animaux qui sont encore ici.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Biologie actuelle.

