Comment les coraux hawaïens résistent-ils au réchauffement climatique ?

L’augmentation de la température moyenne des océans – conséquence directe du réchauffement climatique – pose évidemment de nombreux problèmes aux plantes et animaux marins, mais selon une étude menée par l’Ohio State et l’Oregon State University, aux USA, certaines espèces des coraux hawaïens ont montré une plus grande résilience au changement climatique.

La recherche a été menée sur une période de 22 mois, considérablement plus longue que la moyenne des autres études de ce type, qui ne dépassent généralement pas cinq ou six mois. Selon les chercheurs, ce décalage horaire a été un différenciateur concluant pour révéler la capacité des coraux – certains d’entre eux, du moins – non seulement à s’adapter pour résister aux problèmes du réchauffement climatique, mais aussi à prospérer en leur sein.

Lire aussi

Trois des espèces de coraux hawaïens les plus courantes ont montré une plus grande résilience face au réchauffement des océans, l’une des principales conséquences du réchauffement climatique (Image : In Green/)

« Nous avons identifié des résultats étonnamment positifs dans notre étude. Nous ne voyons pas beaucoup de cela dans le domaine de la recherche sur les coraux en ce qui concerne le réchauffement des océans », a déclaré Rowan McLachlan, chercheur postdoctoral dans l’Oregon mais dont il a commencé les travaux dans sa thèse de doctorat alors qu’il étudiait dans l’Ohio.

Il est accompagné d’Andréa Grottoli, professeur émérite de sciences de la Terre dans l’Ohio. « Il y a des aspects de la biologie corallienne auxquels il faut beaucoup de temps pour s’adapter », a-t-elle déclaré. « Il peut y avoir une baisse importante lorsqu’ils sont confrontés à des facteurs de stress, mais après un laps de temps suffisant, les coraux peuvent se recalibrer et revenir à la normale. »

Surtout, rien de tout cela ne réduit l’intensité du problème du réchauffement climatique, selon les deux auteurs de l’étude, mais savoir que la météo peut être un facteur décisif dans l’adaptation des coraux hawaïens à des conditions plus compliquées peut apporter une lueur d’espoir aux climatologues. et les scientifiques de l’environnement du monde entier.

Dans le cadre de la méthode technique de la recherche, McLachlan et Grottoli ont sélectionné les trois espèces les plus courantes de coraux hawaïens (Montipora capitata, comprimer les pores et porites lobées) et les a placés dans des versions artificielles de quatre conditions climatiques différentes – les océans actuels ; océans acidifiés (-0,2 pH) ; des océans chauds (+2 degrés Celsius) et, enfin, une condition où les océans seraient à la fois acidifiés et chauds.

Dans l’ensemble, les changements océaniques nuiront – beaucoup – aux espèces de coraux : seuls 61 % d’entre eux ont survécu aux conditions de réchauffement, contre 92 % dans des conditions océaniques normales. Cependant, les deux espèces porites étaient plus fermes : dans le milieu avec acidification et échauffement, 71 % des P. compresse56 % des P.lobata et 46% des M. capitata Survécu.

« De tous les coraux hawaïens survivants, en particulier les deux espèces porata résistaient très bien, progressant même », a déclaré McLachlan. « Ils ont su s’adapter à une température et une acidité supérieures à la moyenne. À porites qui ont survécu, par exemple, ont réussi à se maintenir dans des taux normaux de métabolisme et de croissance ».

Grottoli, cependant, a souligné que les conditions créées en laboratoire n’étaient peut-être pas complètement fidèles à la reproduction de l’environnement réel. Elle estime que M. capitata ferait mieux dans un véritable environnement en raison de la présence de zooplancton – qu’il utilise comme source de nourriture dans des conditions stressantes. Et cet élément manquait peut-être au labo.

Pour autant, l’adaptabilité des espèces étudiées, dans une étude très proche des conditions de vie réelles, offre une robustesse des données qui, espèrent les auteurs, servira de base à de futures études pour aller plus loin – Grottoli explique par exemple que des éléments pénibles tels que la pollution ou la surpêche n’ont pas été pris en compte dans cette recherche mais affectent largement la santé des coraux dans la mer.

« Nous ne savons pas comment les coraux hawaïens se comporteront si les changements de température et d’acidité s’avèrent plus drastiques que ce que nous avons appliqué dans cette étude », a déclaré McLachlan. « Nos résultats offrent un peu d’espoir, mais le taux de mortalité approximatif de 50% pour certaines espèces n’est pas faible. »

L’étude a été publiée dans la revue Rapports scientifiques.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !