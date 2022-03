Le Royaume-Uni approuve la construction d’un deuxième port spatial en Écosse

Le Royaume-Uni devrait acquérir un deuxième port spatial en 2022, après l’approbation de la construction d’une nouvelle structure de lancement à Saxa Vord, en Écosse. La mesure manque toujours d’un « ok » final des ministres écossais – qui ont 28 jours pour décider d’ouvrir ou non les délibérations.

L’idée est que la construction commence d’ici la fin mars, avec des opérations commençant au troisième trimestre de cette année. Cependant, on ne sait toujours pas si le Royaume-Uni commencera à exploiter le port spatial avec la construction entièrement terminée ou si seule une utilisation partielle de la structure de lancement vertical s’ouvrira.

La région de Saxa Vord possède déjà une structure radar utilisée par la Royal Air Force (RAF) et maintenant le Royaume-Uni a approuvé la création d’un nouveau port spatial, pour la pratique des lancements spatiaux (Image : AlanMorris/)

Il s’agit du deuxième port spatial approuvé par le bloc britannique, qui a également autorisé il y a moins d’un mois la construction d’une structure similaire à Sutherland, également en Écosse. Dans les deux cas, l’approbation est venue de l’autorité locale – le conseil des îles Shetland.

La région n’a pas été choisie au hasard. Le groupe d’îles abrite la péninsule de Lamba Ness, qui abritait autrefois une ancienne station radar de la Royal Air Force (RAF) pendant la Seconde Guerre mondiale. L’héritage historique de l’ancienne gare – aujourd’hui conservée comme attraction touristique – a attiré l’opposition à la construction de l’astroport par l’organisation. Environnement historique Ecosse (HES), mais finalement, elle a retiré les objections.

La construction devrait être un « catalyseur d’avantages sociaux et économiques », selon le conseil, générant 140 emplois dans la région – 70 rien qu’aux Shetland. Le coût initial estimé est de 43 millions de livres sterling, passant à 100 millions de livres sterling sur cinq ans.

Au total, le Royaume-Uni installera trois rampes de lancement dans le port spatial contrôlées par des centres de contrôle et des équipements de soutien au sol, ainsi que des zones de surveillance et d’intégration. Une fois terminé, le centre devrait avoir une capacité allant jusqu’à 30 lancements par an.

Au moins trois entreprises aérospatiales sont déjà intéressées à travailler avec le port spatial : l’écossais Skyrora, l’américain ABL Space Systems et le français Venture Orbital Systems.

