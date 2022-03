Un rover chinois révèle comment le temps et l’eau ont modifié les roches sur Mars

En mai 2021, le rover chinois Zhurong a atterri à Utopia Planitia, un bassin de 3 300 km de large dans l’hémisphère nord de Mars. Depuis, il étudie la géologie locale, la composition chimique des roches et les conditions climatiques de la planète à l’aide de ses six instruments scientifiques.

Le Rover Zhurong chinois travaille depuis mai 2021 sur Mars. Image : CNSA

Une nouvelle étude basée sur les données des 60 premiers soleils de Zhurong (jours martiens, équivalents à près de 62 jours terrestres) sur la planète rouge révèle comment le climat et l’interaction de l’eau ont modifié les roches autour du site d’atterrissage du rover au cours de millions d’années.

Une équipe de chercheurs dirigée par Liang Ding de l’Institut de technologie de Harbin, dans le nord-est de la Chine, a utilisé des images des caméras de navigation et de topographie (NaTeCam) du robot pour analyser la structure des roches.

Dans de nombreuses roches étudiées, les chercheurs ont trouvé des sillons et des gravures de particules transportées par le vent, mais aussi des éclats qui semblent témoigner d’interactions avec l’eau ou les saumures.

« Les textures rocheuses observées sur le site jusqu’à présent pourraient indiquer à la fois la présence d’altération physique – par exemple, l’impact, l’érosion éolienne et le potentiel de gel – et des interactions aqueuses impliquant le sel et la saumure », ont déclaré les auteurs dans l’article, ajoutant que le offre des possibilités d’enquêtes de suivi. « Ces cibles de roche et de sol offrent d’excellentes opportunités de jeter un coup d’œil sur l’histoire de l’eau et l’évolution climatique des plaines du nord, et de faire la lumière sur l’évolution de l’habitabilité de Mars. »

Un scientifique souligne l’importance d’analyser davantage de sites d’atterrissage sur Mars

Kirsten Siebach, professeure adjointe au Département des sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes à l’Université Rice aux États-Unis, est d’accord avec l’évaluation de l’équipe chinoise. « Il semble qu’il y ait des preuves à la surface de quelque chose comme un processus de contraction d’expansion, qui pourrait être un effet de saumure ou de gel/dégel ou des changements de température vraiment importants », a-t-elle déclaré dans une interview avec le site Web. espace.com. « Cela provoque la séparation des roches. Ceci est cohérent avec ce que nous avons vu sur d’autres sites d’atterrissage sur Mars, où les roches sont exposées différemment de la Terre. »

Les données chimiques aideraient à fournir plus d’informations sur ce qui se passe dans la région. Zhurong dispose d’un instrument LIBS (Laser Induced Collapse Spectroscopy) qui pourrait déclencher son laser pour créer une petite quantité de plasma à partir de la cible et analyser sa composition. selon espace.comle nouvel article n’utilise aucune donnée LIBS et ne prétend pas non plus si elle a été collectée à partir de spécimens de roche.

Siebach souligne également la valeur d’avoir des images et des données d’un nouveau site d’atterrissage sur Mars. « En ayant 9 à 10 sites d’atterrissage à la surface de Mars, nous commençons à avoir une meilleure idée des processus qui sont relativement ou semblent être mondiaux. »

Elle note que l’étude chinoise contient de nombreuses informations précieuses sur la physique du sol et sur la façon dont la surface réagit au rover et à son train d’atterrissage qui le survolent. « C’est vraiment très important si vous voulez atterrir là-bas avec des humains. »

La Chine prévoit une mission de retour d’échantillons sur Mars, potentiellement lancée en 2028, mais n’a pas encore publié d’informations sur les sites d’atterrissage potentiels.

Zhurong a déjà terminé sa mission initiale à 90 soleils, mais continue son chemin au sud de son site d’atterrissage, collectant des données au fur et à mesure de son déplacement. Entre-temps, la sonde Tianwen 1, qui a emmené Zhurong de la Terre à Mars, a fêté son premier anniversaire en orbite autour de la planète rouge le 10 février.

