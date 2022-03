L’astéroïde Ryugu contient des acides aminés qui auraient pu donner naissance à la vie sur Terre

Recueillis à la surface et sous la surface de la roche spatiale en 2018 et 2019, les échantillons révèlent sa composition, fournissant des indices sur les premiers jours de la formation de notre système solaire.

La mission Hayabusa 2 a collecté 5,4 grammes de grains rocheux de Ryugu lors de deux missions d’échantillonnage. tandis que le premier atterrissage concentré sur des échantillons de la surface de Ryugu, le second a utilisé une sorte de pendule pour créer un petit cratère et extraire des matériaux sous la surface de l’astéroïde.

« Le matériau Ryugu est le plus primitif que nous ayons étudié dans le système solaire », a déclaré Hisayoshi Yurimoto, professeur de géosciences à l’Université d’Hokkaido au Japon et chef de l’équipe d’analyse chimique initiale de la mission Hayabusa 2.

Selon Yurimoto, Ryugu est un astéroïde chondrite carboné (ci-chondrite), un type de roche riche en carbone pierreux avec une composition chimique très similaire à celle du Soleil. Ces astéroïdes, abondants en eau et en matière organique, sont une source possible des graines de vie livrées à la Terre naissante il y a des milliards d’années.

Cependant, les échantillons de Ryugu sont légèrement différents par rapport aux autres astéroïdes ci-chondrites que les chercheurs ont vus précédemment, trouvés sur Terre sous forme de météorites.

Des échantillons de roche et de poussière ont été prélevés sur l’astéroïde Ryugu par le vaisseau spatial japonais Hayabusa2. Image : Yada, et al. ; Astronomie naturelle

« Ils ont l’air plus vieux et ont une composition chimique plus similaire aux matériaux du système solaire primitif », a révélé Yurimoto. « C’est parce qu’ils n’ont pas été modifiés par les interactions avec l’environnement terrestre. »

Une équipe dirigée par Hiroshi Naraoka de l’Université de Kyushu, également au Japon, qui a recherché de la matière organique dans les échantillons de Ryugu, a affirmé dans une étude présentée lors de la conférence que les fragments de Ruygu contenaient plus de carbone, d’hydrogène et d’azote que les autres astéroïdes chondritiques carbonés connus. .

Naraoka et l’analyse de son équipe ont également trouvé plus de dix types d’acides aminés dans les échantillons, dont la glycine et la L-alanine, qui sont les éléments constitutifs des protéines que les organismes vivants fabriquent en fonction de leur code ADN.

« Nous avons détecté un certain nombre de composés organiques probiotiques dans les échantillons, notamment des acides aminés protéiniques, des hydrocarbures aromatiques polycycliques de type pétrole terrestre et divers composés azotés », a déclaré Naraoka. « Ces molécules organiques probiotiques peuvent se propager dans tout le système solaire, potentiellement sous forme de poussière interplanétaire de la surface de Ruygu à cause d’un impact ou d’autres causes. »

Les roches spatiales permettent aux scientifiques de voir le passé de l’univers

En raison de l’absence de processus climatiques et tectoniques, la composition matérielle et chimique des astéroïdes, selon les scientifiques, a peu changé depuis la « naissance » des corps aux premiers jours de notre système solaire.

Les roches spatiales anciennes, telles que Ruygu, permettent donc aux chercheurs de « voir dans le passé ». En étudiant de près des morceaux d’astéroïdes, ils peuvent comprendre comment la matière organique qui forme aujourd’hui la base de toute vie sur Terre a émergé du nuage moléculaire qui a donné naissance au système solaire il y a environ 4,6 milliards d’années, et comment elle a évolué à partir de là pour devenir ici.

Selon ce que des échantillons de Hayabusa 2 ont révélé, Ryugu a émergé d’une collision qui a détruit sa roche mère et a donné naissance à ce que les scientifiques appellent un tas de décombres, une collection lâche de roches et de pierres maintenues ensemble uniquement par le pouvoir de la gravité. .

Parce que les cristaux trouvés dans les échantillons contiennent beaucoup d’eau, la roche mère de Ryugu doit s’être formée « en dehors des lignes de neige CO2 ». [dióxido de carbono] et H2O [água]», a déclaré Tomoki Nakamura de l’Université de Tohoku, auteur d’une autre étude sur l’astéroïde.

Selon Nakamura, une ligne de neige est à une distance de l’étoile émergente où la température est suffisamment froide pour que les composés volatils (tels que l’eau et le dioxyde de carbone) se condensent en grains de glace solides.

