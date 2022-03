Une nouvelle espèce de crocodile a disparu il y a 200 ans de main humaine

Une nouvelle espèce de crocodile a été découverte par des scientifiques américains, qui soulignent qu’elle a été chassée jusqu’à l’extinction par la race humaine il y a environ 200 ans. Selon les chercheurs, la chasse excessive du reptile était due à des conflits constants avec les colonies de l’âge du bronze en Chine.

L’étude qui détaille les découvertes faites par l’équipe de chercheurs de l’Université de Clemson, en Caroline du Sud, aux États-Unis, indique que l’espèce était un proche parent des gharialidés (gharialidés), l’un des trois grands groupes de reptiles crocodiliens – les deux autres étant les alligators (où l’alligator commun entre) et le bien nommé « crocodile ».

Le crocodile découvert en Chine a disparu par l’action humaine il y a 200 ans et était peut-être endémique à la nation asiatique pendant l’expansion de l’âge du bronze (Image : Ijima et al./Clemson University/Reproduction)

La découverte de la nouvelle espèce, nommée Hanyusuchus sinensis, a été réalisée en étudiant un crâne fossilisé trouvé en Chine. Le fossile avait au moins une douzaine de marques de coupures avec des armes tranchantes – probablement des haches ou d’autres lames lourdes – « probablement destinées à tuer cet individu », a déclaré Masaya Ijima, auteur de l’étude et chercheur au Département des sciences biologiques de Clemson, à Newsweek. .

Selon le chercheur, l’espèce a bien vécu jusqu’à l’âge du bronze chinois, qui a commencé en 1700 av. J.-C. (avant Jésus-Christ). L’époque représente une époque de grande expansion de la nation asiatique pour la recherche de minerais métalliques pour la création d’armes et d’autres objets – les haches de bronze, en particulier, étaient un symbole de statut. Dans cette expansion, la rencontre des mines et des sources de minerai s’accompagnait souvent de conflits avec la faune locale – qui comprend la H. sinensis.

Le fossile en question avait des marques de coups sur l’encolure, mais on ne savait pas s’il était efficace pour décapiter l’animal. Selon les archives historiques, les animaux qui causaient des problèmes aux colonies à l’époque ont été capturés et exécutés publiquement – il y a des cas où des crocodiles ont « volé » des enfants et les ont dévorés, par exemple.