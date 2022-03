Des scientifiques examinent pour la première fois une « sirène » momifiée de 300 ans

Des chercheurs de l’université de Kurashiki analyseront une « sirène » momifiée, longtemps conservée dans un temple japonais. Voici ce que c’est.

Une « sirène » momifiée semblable à celle du temple japonais. Crédit : Thom Atkinson / Wellcome Image

Une « sirène » momifiée conservée dans un temple japonais sera soumise pour la première fois à une analyse scientifique approfondie. La surprenante nouvelle a été diffusée par le journal national japonais Asahi Shimbun (le « Journal du soleil du matin »), deuxième en importance au pays du Soleil Levant. L’exposition en question est une « créature » momifiée d’une trentaine de centimètres de long, qui est conservée dans le temple d’Enjuin à Asakuchi. Début février, le grand prêtre du temple, Kozen Kuida, 60 ans, l’a remise aux scientifiques de l’Université des sciences et des arts de Kurashiki pour un scanner et d’autres tests. Quelques retraits ont également été effectués. Selon le journal japonais, les résultats de la recherche seront publiés d’ici l’automne de cette année.

La « sirène » momifiée a été remise par le prêtre à l’intérieur d’un reliquaire, accompagnée d’une note dans laquelle il est rapporté que la « créature » aurait été piégée dans un filet de pêche entre 1736 et 1741, dans les eaux devant la province de Tosa, qui correspond aujourd’hui à la préfecture de Kochi (sud du Japon). On ne sait pas comment la découverte est arrivée au temple Enjuin, mais on sait qu’elle a été achetée par la famille Kojima dans la province de Bingo-Fukuyama, avant que d’autres propriétaires ne passent. Dans le temple, il a été conservé dans un reliquaire pendant environ 40 ans, mais récemment, il a été déplacé dans un coffre-fort ignifuge pour le protéger de la détérioration. « Nous l’avons vénérée, espérant qu’elle pourrait aider à atténuer la pandémie de coronavirus, ne serait-ce que pendant un certain temps », a déclaré le grand prêtre Kuida à Asahi Shimbun. « J’espère que le projet de recherche laissera des traces (scientifiques) aux générations futures », a ajouté le religieux.

Le visage de la « sirène » japonaise. Crédit : Asahi Shimbun / youtube

Évidemment les sirènes n’existent pas et la relique n’est rien d’autre qu’un faux, plus précisément la fausse (et franchement macabre) union du corps d’un singe avec celui d’un poisson. Selon le professeur Hiroshi Kinoshita de l’Okayama Folklore Society, le poisson serait un saumon. Après le scanner, les scientifiques ont pris plusieurs photos et prélevé des échantillons de la « sirène ». Le professeur Takafumi Kato, expert en paléontologie, se concentrera sur l’analyse du haut du corps de la créature, tandis qu’un ichtyologiste étudiera le bas. A partir d’analyses ADN, les chercheurs espèrent déterminer exactement l’espèce impliquée dans cette monstruosité bizarre.

Crédit : Asahi Shimbun / youtube

Celle conservée dans le temple japonais n’est en aucun cas la première « sirène » obtenue en combinant le corps momifié d’un singe avec celui d’un poisson, essayant de rappeler en quelque sorte la créature mythologique. Dans la tristement célèbre « Buxton Mermaid », par exemple, en plus des deux animaux, des cheveux humains ont été ajoutés pour la rendre plus plausible, tandis que la « Fiji Mermaid » a même été exposée au Barnum’s American Museum de New York en 1842.

La sirène des Fidji. Crédit : wikipédia

Dans le dépliant de présentation de l’exposition, l’homme d’affaires et showman Phineas Taylor Barnum a fait insérer les dessins des sirènes classiques pour attirer le public payant. Certaines de ces sirènes ont été fabriquées par des pêcheurs pour plaisanter et se moquer des autres villageois ; les exposer chez soi – disaient-ils – aurait évité la stérilité et autres désastres.

L’une des « sirènes » créées avec art. Crédit : Daderot / Wikipédia