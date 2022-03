Le mystère de la momie sirène vénérée du Japon est sur le point d’être révélé

Des chercheurs japonais enquêtent sur les origines d’une « sirène » momifiée âgée de 300 ans, vénérée depuis des siècles pour ses prétendues capacités médicinales.

Selon une nouvelle étude, qui sera transmise pour examen par les pairs dans la seconde moitié de l’année une fois terminée, les restes effrayants sont probablement un amalgame du torse d’un singe cousu dans la queue d’un poisson, mais avec les cheveux et les ongles d’une créature. Humain.

Momie « sirène » trouvée au Japon, qui, selon les chercheurs, est la combinaison d’un petit singe et d’un poisson. Image: L’Asahi Shimbun

Hiroshi Kinoshita, membre du conseil d’administration de la société folklorique d’Okayama, a découvert la momie sirène, qui mesure environ 30,5 centimètres de long, à l’intérieur d’une boîte dans un temple de la préfecture de la ville.

Il avait pris connaissance du fossile après avoir trouvé une photo du spécimen dans une encyclopédie de créatures mythiques. Un pêcheur aurait attrapé la créature entre 1736 et 1741, puis l’aurait vendue à une famille riche, selon une note laissée à l’intérieur de la boîte de la momie. D’après le site japonais L’Asahi Shimbunles chercheurs ne savent toujours pas exactement comment la sirène s’est retrouvée à l’intérieur du temple.

L’analyse de l’ADN peut dire quelles espèces combinées ont formé la « sirène »

Maintenant, une équipe de scientifiques dirigée par Takafumi Kato, paléontologue à l’Université des sciences et des arts de Kurashiki, a commencé à enquêter sur les origines de la momie après que Kinoshita ait convaincu le temple d’autoriser la recherche.

Le mois dernier, des scientifiques ont soumis la momie à un scanner. Ils prélèveront des échantillons d’ADN pour identifier les espèces qui ont été combinées pour créer la sirène.

D’après le site Sciences en direct, la momie sirène ressemble un peu à deux légendes du folklore japonais : les amabies (sirènes avec un bec au lieu d’une bouche et trois nageoires caudales distinctes) et les ningyos (créatures ressemblant à des poissons avec des têtes humaines). Les deux êtres mythiques ont été liés à des histoires de remèdes miraculeux pour la santé et une longévité accrue.

De même, les prêtres du temple considèrent la momie comme un présage de bonne santé. « Nous l’adorons, en espérant que cela contribuerait à atténuer la pandémie de coronavirus, même si ce n’est que légèrement », a déclaré Kozen Kuida, le prêtre en chef du temple.