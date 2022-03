« S’il vous plaît, donnez-le à une mère russe dont le fils est mort dans cette guerre injuste », déclare l’ancien astronaute de la NASA alors qu’il rend la médaille à la Russie

Scott Kelly, un ancien astronaute de la NASA qui a fait la une des journaux cette semaine pour s’être disputé avec le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, sur Twitter, a recommencé à utiliser la plateforme pour protester contre la Russie. Il a annoncé qu’il renverrait au pays une médaille reçue après ses missions à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz.

Désormais bloqué sur Twitter par les comptes de Roscosmos et de Rogozine, l’ancien astronaute a été un opposant virulent à l’invasion russe de l’Ukraine, exprimant fréquemment son mécontentement sur le microblog, et en russe – tous les astronautes visitant la Station spatiale internationale (ISS) doivent parler le langue en plus de l’anglais.

Kelly a volé à bord du vaisseau spatial russe Soyouz lors de deux de ses voyages vers l’ISS et a effectué une mission d’un an dans le laboratoire orbital avec le cosmonaute russe Mikhail Kornienko de mars 2015 à mars 2016. De tels exploits lui ont valu une médaille de vol spatial russe – qu’il n’est plus veut.

Scott Kelly suggère à la Russie de remettre la médaille à une mère qui a perdu son enfant pendant la guerre

Mardi (8), Journée internationale de la femme, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a publié un hommage sur Twitter. « Bonnes vacances, chères femmes ! Amour, bonheur et santé ! », a-t-il écrit en légende d’une vidéo commémorative.

En réponse, Kelly a exprimé son désir de rendre son prix. « Monsieur. Medvedev, je vous rends la médaille russe « Pour le mérite dans l’exploration spatiale », que vous m’avez donnée. S’il vous plaît, donnez-le à une mère russe dont le fils est mort dans cette guerre injuste », a écrit l’ancien astronaute mercredi (9).