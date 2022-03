La sonde spatiale Juno enregistre un météore traversant l’atmosphère de Jupiter

En avril 2020, un météore est passé près de Jupiter, attirant l’attention du vaisseau spatial Juno, qui orbite autour de la géante gazeuse. Le bref et soudain éclat dans la haute atmosphère de la plus grande planète de notre système solaire a été enregistré par le spectrographe ultraviolet (UVS) du vaisseau spatial, et les résultats de l’analyse de l’événement ont été publiés cette semaine par la NASA et publiés dans la revue scientifique Lettres de recherche géophysique.

La sonde Juno, en orbite autour de Jupiter depuis 2016. Image : Merlin74 – Bien que l’explosion n’ait pas duré longtemps, ce qui a attiré l’attention des scientifiques, c’est le fait que ses caractéristiques spectrales ne correspondaient pas à ce à quoi on pourrait s’attendre à l’aurore de Jupiter, indiquant que l’éruption était liée à quelque chose d’étranger à l’orbite de la planète. Selon l’équipe à l’origine de la mission Juno, l’UVS est un instrument qui étudie la lumière ultraviolette, en se concentrant spécifiquement sur les aurores de Jupiter et en recherchant des gaz comme l’hydrogène dans ses observations. Une observation en avril 2020 par l’instrument UVS de Juno d’un météore dans la haute atmosphère de Jupiter. Image : Rohini S. Giles, Thomas K. Greathouse, Joshua A. Kammer, G. Randall Gladstone, Bertrand Bonfond, Vincent Hue, Denis C. Grodent, Jean-Claude Gérard, Maarten H. Versteeg, Scott J. Bolton, John EP Connerney, Steven M. Levin Lors de l’enquête sur éclatles chercheurs ont compris qu’elle était le résultat d’un météore dans l’atmosphère de la planète, qu’ils estiment provenir d’une roche spatiale pouvant peser de 250 kg à 5 tonnes. Les météores sont courants sur Jupiter, mais les enregistrements sont rares Ce n’est pas la première fois que des scientifiques repèrent des roches spatiales dans l’atmosphère jovienne. En septembre et octobre 2021, deux astéroïdes différents ont été vus zoomer vers la planète, avec seulement un mois de différence entre les événements. Alors que des observations plus proches faites par des instruments comme l’UVS peuvent donner aux chercheurs plus d’informations et leur permettre de confirmer une telle observation, les boules de feu joviennes peuvent être vues même par de petits télescopes depuis le sol sur Terre. En 2021, des astronomes amateurs au Japon ont pu capturer une éclat dans l’atmosphère de Jupiter, observations qui ont ensuite été confirmées comme un météore par les scientifiques. « Ces boules de feu sont très rares, elles sont très difficiles à observer par hasard », a déclaré Ricardo Hueso, astronome à l’Université du Pays basque en Espagne qui a étudié ces observations. « Habituellement, nous découvrons un de ces impacts tous les deux ans environ », a-t-il expliqué dans une interview avec le site Web. espace.com. Selon l’équipe de la mission Juno, la puissante attraction gravitationnelle de Jupiter, principalement due à sa taille, en fait une cible probable pour les impacts de météores, bien que ses observations ne soient pas toujours possibles. Juno est la troisième mission de la NASA pour enquêter sur la planète géante En orbite autour de la géante gazeuse depuis 2016, le vaisseau spatial Juno continue de surveiller et d’étudier la planète en détail, révélant de nouvelles informations sur son atmosphère, son climat, son évolution et l’histoire de sa formation. Des météores ont déjà été capturés sur Jupiter par la sonde Voyager 1, qui fait partie de la mission Voyager, en opération depuis 1977. Image : Nasa Juno est la troisième mission à long terme de la NASA vers Jupiter, après le vaisseau spatial Galileo, qui a fait le tour de la planète de 1995 à 2003, et le vaisseau spatial Voyager, lancé en 1977 pour étudier le système solaire et toujours en activité aujourd’hui. « Chaque nouvelle observation contribue à limiter le taux d’impact global, un élément important pour comprendre la composition de la planète », ont déclaré les membres de l’équipe Juno dans un communiqué.