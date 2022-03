Ce que l’art et la génétique révèlent sur le safran, l’épice la plus chère du monde

Extrait du pistil de la fleur du « crocodile safran », appelé scientifiquement crocus sativus, le « vrai » safran est l’épice la plus chère au monde. On sait que cette délicatesse est cultivée depuis des milliers d’années dans les environs de la Méditerranée, mais on ne sait toujours pas quand et où elle a été domestiquée pour la première fois.

Fleurs de crocodile au safran, scientifiquement appelées Crocus sativus, à partir desquelles est extrait le « vrai » safran, l’épice la plus chère au monde, qui se vend 50 000 R$ le kg. Image : Petia_is –

Une nouvelle étude, cependant, a peut-être percé ce mystère. Et la chose la plus intéressante à ce sujet est la relation entre la génétique et l’art ancien fait pour arriver à cette découverte.

Dans un article récemment publié par la revue scientifique Frontières en phytologie, les scientifiques décrivent comment les deux voies convergent vers la même région. « Les œuvres d’art anciennes et la génétique indiquent que la Grèce de l’âge du bronze, vers 1700 avant J.-C. ou avant, est à l’origine de la domestication du safran », a déclaré Ludwig Mann, l’un des principaux auteurs de l’étude, candidat au doctorat à la Technische Universität de Dresde, en Allemagne.

Avec environ 250 espèces, le genre Crocus s’étend du sud et du centre de l’Europe et de l’Afrique du Nord à l’ouest de la Chine. Contrairement au safran domestiqué, ces espèces se reproduisent sexuellement dans la nature. La première utilisation de crocus sauvages par les humains était comme pigment pour les peintures rupestres il y a environ 50 000 ans dans ce qui est aujourd’hui l’Irak. Des textes anciens de Sumer, d’Assyrie et de Babylone décrivent également l’utilisation du safran sauvage en médecine et comme teinture.

Le safran domestiqué ne pousse pas à l’état sauvage

D’autre part, le safran domestiqué ne pousse pas dans la nature et ne peut être propagé de manière asexuée qu’avec l’aide de l’homme, en divisant son « bulbes » souterrain – organes de stockage en forme de bûche.

Le processus a été décrit pour la première fois par le philosophe grec Théophraste au 4ème siècle avant JC. Aujourd’hui, le safran domestiqué est cultivé dans le monde entier, pour être utilisé dans la cuisine et les parfums, ainsi que comme colorant jaune. Entre 15 000 et 16 000 fleurs, qui nécessitent 370 à 470 heures de récolte, donnent un seul kilogramme, qui peut être vendu entre 1 300 et 10 000 USD (6 500 et 50 000 R$).

« Savoir où et quand le safran a été domestiqué pour la première fois n’est pas simple : l’espèce est difficile à étudier génétiquement, car elle a trois copies de chaque chromosome au lieu des deux habituelles, et un grand génome contenant un pourcentage élevé d’ADN répétitif qui est difficile. pour trouver la séquence », a déclaré l’auteur principal Seyyedeh-Sanam Kazemi-Shahandashti, doctorant à l’Institut des biosciences et des géosciences du centre de recherche Jülich Forschungszentrum en Allemagne.

« Comme il n’y a pas de restes d’ancêtres de crocus préservés de l’Antiquité, nous revisitons ici des œuvres anciennes qui représentent des plantes ressemblant à des crocus. Nous espérions que cela pourrait nous orienter vers des régions spécifiques.