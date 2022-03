Le télescope de l’ISS capture une activité inédite dans une explosion de magnétar

Pour la première fois, des scientifiques de la NASA ont pu détecter une fusion de points de rayons X de plusieurs millions de degrés Celsius à la surface d’un magnétar, une étoile à neutrons supermagnétisée. L’observation a été faite grâce au télescope Explorateur de composition intérieure Neutron Star (NICER), installé sur la Station Spatiale Internationale (ISS).

Conçu pour étudier les environnements gravitationnel, électromagnétique et physique nucléaire des étoiles à neutrons, le Neutron Star Interior Composition Explorer (en traduction littérale) a enregistré l’événement dans un magnétar situé à plus de 13 000 années-lumière.

« NICER a suivi comment trois points chauds lumineux et émetteurs de rayons X parcouraient lentement la surface de l’objet alors qu’ils diminuaient de taille, offrant un meilleur aperçu de ce phénomène », a déclaré George Younes, chercheur à l’Université George Washington et à la NASA. Centre de vol spatial Goddard. « Le plus gros point a finalement fusionné avec un plus petit, ce que nous n’avons jamais vu auparavant. »

Cet ensemble unique d’observations, décrites dans un article publié dans Les lettres du journal astrophysiqueaidera à guider les scientifiques vers une compréhension plus complète de l’interaction entre la croûte et le champ magnétique de ces objets extrêmes.

Magnetar est surveillé depuis plus d’un mois

Un magnétar est un type d’étoile à neutrons isolée, un noyau stellaire écrasé laissé par l’explosion d’une étoile massive. Pressant plus de masse que le Soleil dans une boule d’environ 20 kilomètres de diamètre, une étoile à neutrons est constituée d’une matière si dense qu’une cuillère à café pèserait autant qu’une montagne sur Terre.

Selon les astrophysiciens, ce qui distingue les magnétars, c’est qu’ils possèdent les champs magnétiques les plus puissants de l’univers, jusqu’à 10 billions de fois plus puissants qu’un aimant de réfrigérateur et 1 000 fois plus puissants qu’une étoile à neutrons ordinaire. Le champ magnétique est comme un énorme entrepôt d’énergie qui, lorsqu’il est perturbé, peut alimenter une rafale d’activité accrue de rayons X qui dure des mois, voire des années.