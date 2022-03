Le nuage de sable du désert du Sahara s’approche du Brésil

Les indicateurs météorologiques indiquent qu’un nuage de sable venant du désert du Sahara s’approche des côtes brésiliennes. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, dimanche (6), deux satellites (SNPP et NOAA-20) ont enregistré des particules traversant l’atmosphère au-dessus de l’océan Atlantique, près de la côte nord-est du Brésil.

Nuage de poussière se déplaçant au-dessus de l’océan Atlantique vers le continent américain. Image : Service de surveillance atmosphérique Copernicus de l’Agence spatiale européenne (ESA)

Selon le Copernicus Atmospheric Monitoring Service de l’Agence spatiale européenne (ESA), le transport de poussières par les masses d’air tend à progresser dans les prochains jours et atteindra les zones continentales d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Au Brésil, les États du Nord et du Nord-Est seront touchés.

Il est courant que des nuages ​​​​de sable du Sahara se déplacent au-dessus de l’Atlantique, en particulier de la fin du printemps au début de l’automne dans l’hémisphère nord. S’ils sont suffisamment gros et qu’il y a des vents favorables, ces nuages ​​peuvent parcourir des milliers de kilomètres et se diriger vers l’Amérique centrale, l’Amérique du Nord et les régions plus septentrionales de l’Amérique du Sud, comme c’est le cas actuellement.