L’ancêtre de la pieuvre et du calmar avait 10 membres fonctionnels, selon une étude

Des scientifiques du Museum of American Natural History et de l’Université de Yale ont découvert un fossile étonnamment bien conservé d’un céphalopode qui, selon la recherche, est un ancêtre de la pieuvre et du calmar, avec 10 membres entièrement fonctionnels – le seul du genre.

Plus loin, la découverte date le fossile – baptisé Syllipsimopodi bideni – comme ayant vécu il y a 328 millions d’années, établissant effectivement le record le plus ancien de ces animaux à 80 millions d’années.

représentation artistique de Syllipsimopodi bideniun ancêtre de la pieuvre et du calmar, avec 10 bras au lieu de huit (Image : K. Whalen et. al/Yale University/Handout)

Les animaux préhistoriques du super-ordre des octopodiformes – comme les poulpes et les calmars sont classés – sont assez difficiles à rechercher. Contrairement aux dinosaures et autres animaux vertébrés, ces êtres n’ont pas de structure osseuse, de sorte que la conservation de leurs fossiles est assez difficile et, souvent, ils sont perdus dans le temps.

Le fossile en question se trouvait dans les archives du Musée royal de l’Ontario au Canada et a été largement étudié par Christopher Whalen, chercheur postdoctoral au musée et associé de recherche à Yale ; et Neil Landman, conservateur émérite du musée. Étonnamment, les 10 membres avaient leurs ventouses intactes, ce qui en fait l’un des fossiles les mieux conservés que nous ayons.

« Le nombre de bras est l’une des caractéristiques les plus déterminantes qui séparent le calmar à 10 bras du calmar vampire et du poulpe (vampire). Nous avons toujours compris que les pieuvres atteignent huit bras en éliminant deux filaments résiduels », a déclaré Whalen. « Cependant, tous les fossiles vampire aux membres préservés n’avait que huit bras. Ce fossile est donc peut-être la première confirmation que tous les céphalopodes ancestraux avaient 10 bras.

Le nom de l’espèce vient en l’honneur de l’actuel président des États-Unis, Joe Biden. Au moment de remettre le document pour examen et examen par les pairs, Biden était toujours président élu, venant de remporter les élections, mais la cérémonie inaugurale de son mandat n’avait pas encore eu lieu.

Selon les scientifiques, le fait que les 10 bras soient recouverts de ventouses a probablement fait de l’ancêtre de la pieuvre et du calmar modernes un prédateur moyen, qui a peut-être utilisé ses membres pour arracher les animaux « husky » de leur armure avant de les dévorer.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Communication Nature.

