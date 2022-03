États-Unis contre Russie : un autre ex-astronaute de la NASA prend publiquement position contre le patron de Roscosmos

La situation entre les États-Unis et la Russie est de plus en plus tendue depuis que le président Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l’Ukraine le 24. Les dirigeants de plusieurs nations occidentales, dont le président américain Joe Biden, ont imposé une série de sanctions économiques à Moscou, en plus des sanctions commerciales et les relations scientifiques ayant été rompues.

Cette semaine, l’ambiance entre Dmitri Rogozine, patron de Roscosmos, l’agence spatiale russe, et l’ancien astronaute de la Nasa Scott Kelly s’est enflammée sur Twitter, avec des échanges de piques et d’accusations.