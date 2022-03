Le bon état de certains fossiles peut être le produit du changement climatique

Avez-vous déjà remarqué le bon état de conservation de certains fossiles ? Selon une nouvelle étude de l’Université du Texas, cela pourrait être un effet des variations climatiques survenues il y a des millions et des millions d’années.

Selon les recherches, l’augmentation rapide de la température il y a 183 millions d’années a créé des conditions idéales pour la fossilisation d’animaux marins préhistoriques, atteignant, dans certains cas, la préservation de tissus légers et d’autres parties plus délicates – en plus, bien sûr, des os.

Sinjini Sinha, étudiante en géosciences, qui a découvert que le changement climatique ancien avait un effet positif sur la conservation des fossiles (Image : Université du Texas à Austin/Jackson School of Geosciences)

« Quand j’ai commencé l’étude, je n’avais aucune idée s’ils [fósseis] seraient préservés de la même manière ou de manières différentes », a déclaré l’auteur principal Sinjini Sinha, étudiant diplômé au Département de géosciences de l’université. « J’étais curieux de savoir ce qui a conduit à la préservation exceptionnelle. »

L’étude a pris en compte des découvertes telles que des poissons avec des branchies et des tissus oculaires intacts, des crabes avec des pinces naturellement détaillées et même des animaux octopodiformes tels que des poulpes et des calmars. Malgré les recherches indiquant des habitats dans différentes régions pour ces fossiles, leur degré de préservation était plus ou moins le même, ce qui a conduit à la conclusion que le climat mondial de l’époque a peut-être agi de manière similaire dans leur conservation.

Le processus de fossilisation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît : il peut y conduire de nombreuses façons, mais essentiellement, ce processus est compris comme lorsqu’un animal ou une plante meurt et finit enseveli par la sédimentation – cendres volcaniques, boue, etc. . – et leurs tissus communs (muscles, peau) finissent par se décomposer avec le temps, ne laissant que des os.

Essentiellement, les minéraux se forment sur les tissus biologiques au cours de ce processus.

La recherche a utilisé un microscope électronique pour scanner les éléments chimiques présents dans ces minéraux, dans des fossiles provenant de trois endroits différents : la formation de Scharang (sud de l’Allemagne), l’excavation de Strawberry Bank (sud de l’Angleterre) et Ya Ha Tinda, au Canada.

Dans tous les spécimens, un élément chimique ressortait : le phosphore.