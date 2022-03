L’éruption du volcan au Guatemala oblige 500 habitants à évacuer pour des raisons de sécurité

Une éruption s’est produite dans volcan de feu («Volcan de Fogo») au Guatemala a incité les services d’urgence à évacuer environ 500 habitants de la région immédiate de la montagne. La coulée de lave progressait vers une région qui, en 2018, avait déjà été ravagée par une autre éruption.

Selon l’agence gouvernementale qui s’occupe des catastrophes naturelles dans le pays, plusieurs abris ont été construits près de la ville d’Escuintla pour abriter les habitants et leurs familles, qui, bien qu’ils n’aient presque pas eu le temps de rassembler certaines affaires, allaient bien et n’étaient pas en danger de mort. Selon la même agence, vers 3 heures du matin ce mercredi (9), l’activité volcanique avait déjà diminué.

éruption sur Volcan de Fuego, Guatemala, sont relativement attendus en raison de leurs activités intenses, comme sur l’image, en 1974 (Image : Wikimedia Commons/Reproduction)

« Les capteurs sismiques et acoustiques confirment que l’activité qui persiste encore dans le cratère consiste en de petites explosions et rafales qui peuvent encore générer quelques avalanches, principalement vers les zones à ravins », a déclaré l’Institut national de sismologie, volcanologie, météorologie et hydrologie du Guatemala. . .

Selon les médias internationaux, l’un des refuges – une salle de musculation reconvertie – a reçu plusieurs matelas et des provisions pour assurer un séjour sain aux réfugiés, alors qu’ils attendent toujours l’autorisation de rentrer chez eux.

L’éruption de volcan de feu n’est pas inattendu pour les habitants du Guatemala: la montagne de près de 3 800 mètres (m) de haut est l’une des plus actives d’Amérique centrale, en plus d’être le protagoniste d’une éruption qui, en 2018, a tué 194 personnes et en a laissé 234 autres disparu.

Le problème avec ce volcan particulier, cependant, n’est pas le risque d’une explosion pyroclastique (le type d’éruption où la lave est « crachée »), mais plutôt le « lahar« , un sous-produit des zones volcaniques qui consiste essentiellement en un mélange de lave avec des cendres, des roches, de la boue et d’autres débris : ce composé est suffisamment cohérent pour enterrer des bâtiments et des villes entières.

