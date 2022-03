Un seul impact d’astéroïde a laissé plus de 30 cratères sur Terre

Un article publié dans la revue scientifique Bulletin de l’AGK décrit les découvertes de scientifiques de l’Université de Fribourg, en Allemagne, sur un véritable « champ » de cratères dans l’État du Wyoming, dans le sud-est des États-Unis. Selon l’étude, ils se sont formés à partir de l’impact d’un seul astéroïde avec la Terre, il y a 280 millions d’années.

L’un des 31 cratères d’impact secondaires découverts dans le sud-est du Wyoming. Image : Kent Sundell/Collège Casper

En touchant la surface de la Terre, la météorite (partie de l’astéroïde qui a résisté au passage à travers l’atmosphère) a rebondi sur le sol, créant plusieurs autres déformations autour du cratère principal, quelque chose que l’on n’a vu jusqu’à présent que sur d’autres planètes.

« Les trajectoires indiquent une source unique et montrent que les cratères ont été formés par des blocs éjectés d’un grand cratère primaire », a déclaré le responsable de l’étude Thomas Kenkmann, géologue à l’Université de Fribourg, dans un communiqué de la Geological Association of America.

Il y a plus de 60 autres cratères qui pourraient faire partie du même groupe.

« Les cratères secondaires autour des plus grands sont bien connus sur d’autres planètes et lunes », a ajouté Kenkmann, « mais n’ont jamais été trouvés sur Terre ». Sur notre Lune, par exemple, des cratères secondaires « éclatent » une région de l’autre côté en raison de la proximité de quatre cratères d’origine : Finsen, Von Kármán L, Von Kármán L’ et Antoniadi.