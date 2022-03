Après un siècle de naufrage, le bateau « Endurance » a été retrouvé intact en Antarctique

Un siècle après l’un des naufrages les plus célèbres de l’histoire, l’épave du bateau « Endurance » de l’explorateur anglo-irlandais Ernest Shackleton a été retrouvée dans la mer de Wedell en Antarctique. Comme l’ont rapporté ce mercredi (9), les chefs d’une expédition, le bateau a été retrouvé à une profondeur de 3 008 mètres, intact et à six kilomètres du site de l’épave.

« Nous sommes étonnés de la chance que nous avons de pouvoir localiser et imager » Endurance « », a déclaré Mensun Bound, directeur de la mission d’exploration. Selon lui, le bateau est « relevé sur le fond marin, intact et dans un état de conservation fantastique » et il a ajouté que c’est la meilleure épave en bois qu’il ait jamais vue. « Vous pouvez même lire le nom ‘Endurance’ inscrit dans une arche à la poupe », a-t-il ajouté.

L’expédition a été organisée par le Falklands Maritime Heritage Trust et comprenait près de 100 personnes. Le groupe a quitté Cape Town, Afrique du Sud, le 5 février dans le but de retrouver l’épave. De plus, l’expédition de recherche s’est appuyée sur une technologie de pointe, avec des drones sous-marins pour explorer la région, que Shackleton a décrite comme « la pire partie de la pire mer du monde » en raison des conditions de glace.

En 1914, l’explorateur Ernest Shackleton embarqua sur l’Endurance pour son troisième voyage en Antarctique et projeta de traverser la région, de la mer de Weddell à la mer de Roos, via le pôle Sud, sur une distance de 2 900 kilomètres. Cependant, en 1915, le bateau s’échoue et coule au bout de 10 mois, écrasé par les glaces.

L’événement est devenu historique et légendaire en raison des conditions de survie de l’équipage, en tout il y avait 28 personnes et toutes ont survécu. Ils ont campé pendant des mois avant que la glace ne fonde, puis Ernest Shackleton et ses compagnons sont allés dans de petits bateaux à Elephant Island, au large de la péninsule antarctique.

De l’île, l’explorateur et son équipe ont réussi à parcourir 1 300 kilomètres jusqu’à l’île de Géorgie du Sud, avec le bateau « James Caird » et sont revenus avec de l’aide pour sauver tout l’équipage. Ils sont revenus à destination 16 jours plus tard, en 1916.