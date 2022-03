La lune Ganymède projette son ombre sur Jupiter dans une nouvelle image du vaisseau spatial Juno

Un passage effectué par la sonde spatiale Juno en mai 2019 a livré, en 2022, une nouvelle – et belle – image de l’ombre de la lune Ganymède, la plus grosse de Jupiter, au-dessus de sa planète hôte. La chose la plus intéressante est que l’image a été publiée par l’astronome amateur Kevin M. Gill, qui publie souvent des images de l’espace sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le vaisseau spatial Juno est arrivé sur Jupiter à la mi-2016, dans le but d’analyser et de prendre diverses mesures de l’atmosphère de Jupiter – y compris sa grande tache rouge, un ensemble de tempêtes complexes entourées de très nombreux nuages.

Jupiter, dans une nouvelle image photographiée par le vaisseau spatial Juno, n’a pas échappé à l’ombre projetée de la lune Ganymède (Image : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill)

Selon les informations de la NASA, l’image ci-dessus a été prise lors du vingtième (20e) passage de Junon entre Ganymède et Jupiter, se positionnant à environ 14,8 mille kilomètres (km) des nuages ​​de la planète gazeuse. Ce type de manœuvre est très risqué et ne peut être effectué que brièvement, compte tenu de l’intense rayonnement provenant de Jupiter.

Ganymède est la plus grande des 79 lunes de la plus grande planète du système solaire. Dans des missions et des images enregistrées par d’autres artefacts, elle nous a déjà donné des détails très intéressants, comme des preuves de la présence de vapeur d’eau et même une « chanson » créée à partir de données de modélisation au format audio.

La NASA, qui exploite le vaisseau spatial Juno, a même publié d’autres images récemment, montrant également Ganymède et Jupiter – dont l’un des « dos » de la planète gazeuse, sa silhouette brièvement éclairée par l’incidence de la lumière du soleil.

