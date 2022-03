La rentrée de la fusée SpaceX illumine le ciel du sud du pays

Aux premières heures de mardi (8), des caméras du réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) et de Clima ao Vivo ont enregistré la rentrée d’une fusée SpaceX Falcon 9 dans l’atmosphère terrestre. La combustion de débris spatiaux a provoqué une grosse boule de feu et une explosion qui ont effrayé les habitants de Santa Catarina et de Rio Grande do Sul.

Cibele Oliveira, de Paraná, a commenté le grondement sur la chaîne Clima ao Vivo sur YouTube. « Nous pouvions entendre l’explosion ici à Quitandinha, c’était entre 4h30 et 4h40. D’abord une très forte explosion, suivie de plus petites ! J’étais terrifié, je me suis réveillé et je ne pouvais plus dormir.

Selon le directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), Marcelo Zurita, chroniqueur pour Apparence numérique, l’objet était le deuxième étage du Falcon 9 lancé le 19 décembre de l’année dernière depuis la base de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride, transportant le satellite géostationnaire Turksat 5B en orbite. Il s’agit d’un équipement fabriqué par Airbus Defence and Space, à Toulouse, en France, et détenu par l’opérateur turc Turksat, développé à des fins militaires et commerciales.

Les calculs confirment que le météore était une fusée SpaceX

Zurita, qui est président de l’Associação Paraibana de Astronomia, explique que l’identification de l’objet vu ce matin a été confirmée car la trajectoire et l’heure des enregistrements sont équivalentes aux prédictions du spécialiste des calculs de rentrée Joseph Remis.