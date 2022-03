Un fossile révèle des espèces de tortues qui ont survécu à l’extinction des dinosaures

Un fossile découvert en Transylvanie, en Roumanie, dans les années 1990 a conduit à la classification d’une nouvelle espèce de tortue – et selon l’estimation de l’âge du matériau, la Dortooka Vremiriun peu plus de 19 centimètres (cm), a prouvé que la taille n’a pas d’importance et a survécu jusqu’à l’extinction des dinosaures.

Le fossile a été découvert sur un site de recherche appelé le «bassin de Hateg» et, bien qu’il ne soit pas complet, il est assez cohérent: les scientifiques ont trouvé de grandes parties de la carapace et du plastron – les parties supérieure et inférieure qui composent respectivement la coque de l’animal. . Un os d’une de ses pattes avant et un autre de son bassin ont également été découverts.

le fossile de tortue Dortooka Vremiriqui a survécu à l’extinction des dinosaures (Image : Université de Tübingen/Reproduction)

Sur la base du matériel obtenu, les scientifiques ont déterminé la taille de la D. vremirdu nom de Mátyás Vremiri, spécialiste des vertébrés du Crétacé, décédé en 2020 (peut-être « l’animal de compagnie de Dracula » était-il réservé ?).

LA D. vremir est une espèce précurseur des tortues pleurodyres, un type de reptile qui, pour cacher sa tête à l’intérieur de la carapace, doit plier son cou d’un côté – certaines tortues, tortues terrestres et autres animaux du type sont normalement capables d’entrer et de sortir la coquille dans un mouvement rectiligne, en partant de la colonne.

Les scientifiques qui ont classé l’espèce estiment que le fossile a entre 70 et 50 millions d’années – ce qui le placerait dans le soi-disant « événement d’extinction du Crétacé-Paléogène » – celui que nous connaissons le plus profondément, lorsqu’un astéroïde à 10 km à 15 km de diamètre a percuté la Terre, tuant 75% de toutes les espèces de la planète.

« Il est intrigant que des membres d’une même famille de tortues d’Europe occidentale n’aient pas survécu au même événement », a déclaré Felix Augustin, doctorant à l’Université de Tübingen en Allemagne et co-auteur d’un papier détaillant la découverte. Selon lui, il est probable que l’habitat de cette tortue – principalement des zones d’eau douce – l’ait aidée à survivre lorsque ses parents terrestres ne le pouvaient pas.