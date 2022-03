L’événement météorologique « El Niño » deviendra de plus en plus fréquent en 2040

Selon une nouvelle étude, l’événement climatique connu sous le nom de «El Niño » (« Le garçon », en Français) devrait devenir plus fréquent et plus intense d’ici 2040. La recherche a examiné quatre scénarios de changement climatique putatifs différents et a déterminé que l’effet qui augmente la température des eaux océaniques se produira plus souvent dans tous les pays. elles ou ils.

Comme vous le savez, le El Niño se produit dans un intervalle moyen compris entre trois et cinq ans, et correspond au réchauffement anormal des eaux de l’océan Pacifique. L’effet immédiat de cela est une réduction des captures dans les pêcheries, ainsi qu’une augmentation inhabituelle des précipitations dans l’ouest de l’Amérique du Sud et des sécheresses dans des régions telles que l’Indonésie et l’Australie. Il a une relation étroite avec l’avancée du réchauffement climatique, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à un consensus sur cette partie.

Lire aussi