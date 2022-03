La mission Polaris Dawn transportera le drapeau ukrainien dans l’espace

Parmi les trois missions qui font partie du projet Polaris, dirigé par le milliardaire Jared Isaacman, la première est le Polaris Dawn, dont le décollage est prévu plus tard cette année. Lundi (7), l’équipe du programme a annoncé que l’équipage, qui volera à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon, portera un drapeau ukrainien en signe de solidarité avec le pays envahi par la Russie.

« Nous sommes aux côtés de l’Ukraine et de ses courageux citoyens et de tous ceux qui luttent pour la liberté dans le monde. L’équipage de Polaris Dawn emmènera ce drapeau dans un endroit de l’espace qui reste encore hors de portée de la tyrannie », a déclaré l’équipe sur le Twitter officiel du programme Polaris.

Les attaques russes contre l’Ukraine ont des conséquences sur les partenariats spatiaux

À la lumière de l’invasion russe de l’Ukraine, le gouvernement américain, ainsi que les pays alliés, ont réagi par de larges sanctions économiques contre la Russie. Les conséquences politiques de cette guerre ont déjà atteint l’espace. D’innombrables partenariats se sont érodés, bien que la NASA affirme que le programme de la Station spatiale internationale (ISS), construit et entretenu par un consortium de 15 pays dont les États-Unis et la Russie sont les membres les plus importants, est toujours sur la bonne voie.

Isaacman, qui a fait fortune en tant que fondateur et PDG de la société de traitement des paiements Shift4, commandera la mission Polaris Dawn en orbite terrestre. La mission comprend trois autres membres d’équipage très expérimentés dans les opérations aéronautiques et spatiales : Scott Poteet, Sarah Gillis et Anna Menon.

Les tâches de l’équipage comprennent l’achèvement de la première sortie dans l’espace commerciale, le test des communications laser Starlink dans l’espace et la conduite d’expériences scientifiques.

Isaacman prévoit d’être à bord des autres missions du programme Polaris, qui vise à financer des causes caritatives sur Terre, ainsi que sa précédente entreprise, la mission Inspiration4, qui a emmené le milliardaire dans l’espace avec trois autres membres d’équipage en septembre 2021 tout en élevant des centaines de millions de dollars au Children’s Cancer Research Hospital de St. Jude à Memphis, États-Unis – une cause que le programme Polaris soutiendra également.

