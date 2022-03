Des astronomes détectent la plus grosse molécule jamais trouvée dans un disque de formation de planètes

Des chercheurs de l’Observatoire de Leiden aux Pays-Bas, utilisant l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), au Chili, ont détecté de l’éther diméthylique autour de la jeune étoile Oph-IRS 48. Avec neuf atomes, c’est la plus grosse molécule jamais identifiée sur une planète disque de formation jusqu’à présent.

Cette image de l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) montre la poussière emprisonnée dans le disque autour du système Oph-IRS 48. Crédit : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Nienke van der Marel

Selon l’article scientifique publié ce mardi (8) dans la revue Astronomie et astrophysique décrivant la découverte, le diméthyle est un précurseur de molécules organiques telles que le méthane, qui, dans certains cas, peuvent être révélatrices de la vie.

L’éther diméthylique (CH3OCH3) est une molécule organique couramment observée dans les nuages ​​de formation d’étoiles, mais n’a jamais été trouvée dans un disque de formation de planètes. Les chercheurs ont également effectué une détection intermédiaire du formiate de méthyle (CH3OCHO), une molécule complexe similaire à l’éther diméthylique qui est également considérée comme un « bloc de construction » pour des molécules organiques encore plus grosses.

Le rendu d’artiste montre le disque de formation planétaire autour de l’étoile Oph-IRS 48. Crédit : European Southern Observatory (ESO)

Située à 444 années-lumière de la Terre dans la constellation d’Ophiuchus, l’étoile Oph-IRS 48 a fait l’objet de nombreuses études car son disque contient un « piège à poussière » asymétrique en forme de noix de cajou. Une telle région contient un grand nombre de grains de poussière millimétriques qui peuvent fusionner et se transformer en objets de la taille d’un kilomètre tels que des comètes, des astéroïdes et même des planètes potentielles.

Les réactions chimiques entre les molécules simples et les grains de poussière donnent des molécules plus complexes

« A partir de ces résultats, nous pouvons en savoir plus sur l’origine de la vie sur notre planète et ainsi avoir une meilleure idée du potentiel de vie dans d’autres systèmes planétaires », a déclaré l’auteur principal Nashanty Brunken, étudiant à la maîtrise à l’Observatoire de Leiden, dans un communiqué publié par l’Observatoire européen austral (ESO). « C’est très excitant de voir comment ces découvertes s’intègrent dans le tableau d’ensemble. »

« C’est vraiment excitant de pouvoir enfin détecter ces grosses molécules dans des disques. Pendant un moment, nous avons pensé qu’il ne serait pas possible de les observer », explique la co-auteure Alice Booth, également chercheuse à l’Observatoire de Leiden.

On pense que de nombreuses molécules organiques complexes, telles que l’éther diméthylique, apparaissent dans les nuages ​​​​formateurs d’étoiles, avant même la naissance des étoiles elles-mêmes. Dans ces environnements froids, les atomes et les molécules simples comme le monoxyde de carbone adhèrent aux grains de poussière, formant une couche de glace et subissant des réactions chimiques qui aboutissent à des molécules plus complexes.

Les chercheurs ont découvert que le piège à poussière du disque d’Oph-IRS 48 est aussi un réservoir de glace, abritant des grains de poussière recouverts de cette glace riche en molécules complexes. Alors que le réchauffement de la jeune étoile sublime la glace en gaz, les molécules de diméthyléther héritées des nuages ​​froids sont libérées et deviennent détectables.

« Ce qui rend cela encore plus excitant, c’est que nous savons maintenant que ces molécules complexes plus grandes sont disponibles pour alimenter les formateurs de planètes dans le disque », explique Booth. « Cela n’était pas connu auparavant, car dans la plupart des systèmes, ces molécules sont cachées dans la glace. »

Une découverte pourrait donner des indices sur la formation de molécules prébiotiques sur Terre

La découverte de l’éther diméthylique suggère que de nombreuses autres molécules complexes couramment détectées dans les régions de formation d’étoiles pourraient également se cacher dans les structures glacées des disques de formation de planètes. Ces molécules sont les précurseurs des molécules prébiotiques comme les acides aminés et les sucres, qui font partie des éléments de base de la vie.

En étudiant leur formation et leur évolution, les chercheurs peuvent ainsi mieux comprendre comment les molécules prébiotiques se déposent sur les planètes, dont la nôtre. « Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir maintenant commencer à suivre l’intégralité du parcours de ces molécules complexes, des nuages ​​qui forment les étoiles aux disques qui forment les planètes et les comètes. J’espère qu’avec plus d’observations, nous pourrons nous rapprocher de la compréhension de l’origine des molécules prébiotiques dans notre propre système solaire », déclare Nienke van der Marel, chercheur à l’Observatoire de Leiden qui a également participé à l’étude.

