Les télescopes capturent l’approche de la sonde Parker Solar vers le Soleil

Le 25, la sonde Solar Parker a effectué son 11e vol le plus proche du Soleil, atteignant 8,5 millions de kilomètres de la surface solaire. L’objectif de la mission est de collecter des données afin que les scientifiques puissent mieux comprendre la composition et le comportement de notre étoile.

A l’époque, plus de 40 observatoires sur Terre et dans l’espace pointaient dans la même direction. Selon une déclaration publiée par le Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins (JHUAPL), bien que Parker n’était pas directement visible sur les différents instruments, car le vaisseau spatial de la taille d’une camionnette était trop petit pour être capturé par les télescopes, ce que la longue distance de vue fournie est précieuse. contexte de ce que le vaisseau spatial a vu de près.

Plus de 40 équipements sur Terre et dans l’espace ont enregistré l’approche la plus proche de la sonde Parker du Soleil le 15 février 2022. Image : NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben/SDO

Parmi les équipements qui ont établi les records figurent les télescopes de la NASA au Solar Earth Relations Observatory (STEREO), l’Observatoire spatial pour la dynamique solaire, la mission Thermosphere, Ionosphere, Energetic and Dynamic Mesosphere (TIMED) et le Multiscale Magnetospheric Quartet.

D’après le site espace.comd’autres instruments de l’agence spatiale nord-américaine ont également apporté leur contribution, comme EvolutioN Atmospheric and Volatile (MAVEN) de la NASA, sur Mars, en plus de Solar Orbiter et BepiColombo, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’observatoire solaire Hinode , dirigé par le Japon.

L’analyse des données de la sonde Solar Parker prendra des mois

Selon le JHUAPL, il leur faudra plusieurs semaines pour recevoir les données préliminaires, ce qui signifie que l’analyse prendra encore quelques mois ou plus. « L’équipe aura un aperçu de certaines lectures lorsque [Parker] envoyer une quantité limitée de données cette semaine », lit-on dans la déclaration du laboratoire.

Parker essaie de comprendre les mécanismes derrière la météo spatiale, le comportement du Soleil sous la forme d’événements comme des éruptions de particules chargées. Parfois, ces éruptions peuvent compromettre des infrastructures telles que des lignes électriques ou des satellites, ou créer des aurores dans l’atmosphère terrestre.

Une autre information que les scientifiques attendent également avec impatience est le point de vue de la sonde lorsqu’elle a enregistré une grande éruption solaire le 15 février, qui a percuté en toute sécurité le vaisseau spatial, marquant le plus grand événement du genre que la mission ait connu depuis son lancement le 3 il y a des années. ,5 ans.

« Le choc de l’événement a frappé de plein fouet la sonde solaire Parker, mais le vaisseau spatial a été construit pour résister à des activités comme celle-ci – pour obtenir des données dans les conditions les plus extrêmes », a déclaré le scientifique du projet Nour Raouafi à l’époque. « L’équipe est impatiente de voir les données recueillies par le vaisseau spatial Parker Solar à mesure qu’il se rapproche de plus en plus du Soleil. »

