Le chef de l’agence spatiale russe se dispute avec l’ancien astronaute de la NASA sur Twitter

« Les lanceurs de Baïkonour ont décidé que sans les drapeaux de certains pays, notre fusée aurait meilleure allure », a tweeté Rogozine.

Ce lancement, prévu le 4 mars, n’a pas eu lieu, car OneWeb et le gouvernement britannique, qui détient une partie de l’entreprise, ont refusé de répondre aux nouvelles exigences imposées par Roscosmos.

Kelly a répondu au tweet dimanche (6). « Dimon, sans ces drapeaux et l’échange qu’ils apportent, votre programme spatial n’aura aucune valeur. Peut-être pourrez-vous trouver un emploi chez McDonald’s, si McDonald’s existe toujours en Russie.

Rogozine a riposté avec un tweet qui disait : « Sortez, idiot ! Sinon, la mort de l’ISS sera sur votre conscience !

Cependant, ce tweet a été rapidement supprimé et l’ancien astronaute a demandé une explication. « Dimon, pourquoi as-tu supprimé ce tweet ? Ne veux-tu pas que tout le monde voie quel genre d’enfant tu es ?

Димон, ты почему удалил этот твит? Не хочешь, чтобы все увидели, какой ты в сущности ребёнок? pic.twitter.com/xSScT2cSGu – Scott Kelly (@StationCDRKelly) 7 mars 2022

Le ton agressif est une marque de fabrique du patron de Roscosmos

« Dimon » est une forme affectueuse et intime du nom « Dimitry », et l’utilisation du surnom par Kelly n’a pas du tout plu à Rogozine. « Monsieur. Scott Kelly ! Vous me provoquez inutilement. Nous ne vous connaissons pas, mais vous… Appelez-moi ‘Dimon’, bien que je ne connaisse pas un tel traitement et que je ne vous permette pas de vous comporter ainsi avec moi. Vous êtes provocant et destructeur », a tweeté le Russe lundi (7).