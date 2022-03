Solar Orbiter termine et franchit la « frontière » entre la Terre et le Soleil

La mission Orbiteur solaire, exploité conjointement par la NASA et l’ESA, a réalisé un autre exploit aujourd’hui (8). En cette journée internationale de la femme, le vaisseau spatial qui donne son nom à la mission a franchi la ligne qui correspond à mi-chemin entre la Terre et le Soleil, se préparant pour son passage le plus proche de l’étoile le 26.

O Orbiteur solaire traverser à mi-chemin entre la Terre et le Soleil apporte une mesure plus pratique – ainsi que franchir une frontière spatiale importante : notre étoile émet un flux constant de particules connu sous le nom de « vent solaire ». Fondamentalement, c’est la façon dont votre champ magnétique est transporté dans l’espace, interagissant avec tout ce qu’il touche en cours de route. Au dépassement de cette limite, le Orbiteur solaire peut analyser ce courant, en comparant ses données avec celles d’objets plus proches de la Terre (comme IRIS, sur notre orbite ; et SOHO, à 1,5 million de km de nous), en comparant les effets de ces vents et en reliant des événements apparemment distincts de la météorologie spatiale, créant une chronologie avec beaucoup d’informations à analyser par les scientifiques.

Cependant, les opérateurs de mission reconnaissent que le Orbiteur solaireentre désormais en territoire incertain : « désormais, nous sommes officiellement ‘dans l’inconnu’, du moins en ce qui concerne les observations du Soleil faites par le Orbiteur solaire», a déclaré Daniel Müller, un scientifique du projet pour la mission.

On s’attend maintenant à ce que notre sonde atteigne l’orbite de Mercure – la « première » planète du système solaire, la plus proche du Soleil – le 14 mars. Il continuera à ce rythme jusqu’au 26 de ce mois, lorsque nous attendrons le périhélie (nom donné au point de l’orbite d’un corps spatial où il est le plus proche du Soleil). Heureusement, l’engin spatial est conçu pour résister longtemps à de tels moments extrêmes, ce qui lui permettra de capturer des images à très haute résolution du « star-king », dans divers spectres, par tous ses instruments.

« Ce qui me rend le plus anxieux, c’est de savoir si toutes ces fonctions dynamiques que nous voyons dans le [instrumento] Imageur ultraviolet extrême ils peuvent finir par apparaître dans les vents solaires ou non. Il y en a beaucoup », a déclaré Louise Harra, co-chercheuse principale au Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos/World Radiation Center (PMOD/WRC) en Suisse.

Les « fonctions dynamiques », dans ce cas, sont les soi-disant « feux de joie solaires » – de petites explosions qui, selon la NASA, se produisent tout le temps et aident à chauffer l’atmosphère autour du Soleil. En pratique, cependant, nous ne les avons vus, dans les premières images montrées par le Orbiteur solaire en 2020, mais nous ne savons pas à quoi ils servent.

Tous les regards sont désormais tournés vers le périhélie de Mercure. A l’occasion du 26, les 10 instruments de la Orbiteur solaire fonctionneront simultanément, afin de capturer autant de données que possible.

